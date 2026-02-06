Đề nghị các trường ở TPHCM rà soát nhà cung cấp thực phẩm cho học sinh

Trước tình hình gần đây trên địa bàn TPHCM xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm cùng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa ra văn bản đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Công văn số 4867/UBND-VX ngày 20/12/2025 của UBND TPHCM về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh của phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy sau khi đi khảo sát tại nhà cung cấp Sago Food - nơi bị phát hiện hô biến thịt quá hạn đưa vào trường học (Ảnh: Hoài Nam).

Trong đó, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Bên cạnh đó, các trường học được yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng nguyên liệu, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học; chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng được đề nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, đặc biệt tại các cơ sở mầm non và tiểu học.

Đồng thời, rà soát các đơn vị cung ứng nguyên liệu, cơ sở chế biến và cung cấp suất ăn sẵn phục vụ hoạt động ăn uống trong trường học.