Báo Đông Nam Á hết lời ca ngợi thành tích lịch sử của futsal Indonesia

Trang CNN Indonesia viết những dòng đầy hứng khởi về đội bóng của họ: “Đội tuyển futsal Indonesia tạo nên hành trình nhiều điểm nhấn tại giải futsal vô địch châu Á 2026. Đội bóng xứ sở vạn đảo nằm chung bảng A với các đội Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc”.

“Indonesia vào vòng tứ kết với tư cách đứng đầu bảng đấu của mình. Ở tứ kết, đội tuyển futsal Indonesia đối đầu với một đội bóng rất mạnh khác cũng đến từ khu vực Đông Nam Á, đó là đội tuyển futsal Việt Nam.

Futsal Indonesia vừa tạo nên cơn địa chấn châu Á, vào chung kết giải châu lục sau khi đánh bại Nhật Bản ở bán kết (Ảnh: Antara).

Đây là trận đấu rất quyết liệt, đội tuyển futsal Indonesia dành chiến thắng với tỷ số sát nút 3-2, giành quyền vào bán kết”, CNN Indonesia viết thêm.

Thành tích vào bán kết giải vô địch châu Á là thành tích lịch sử của futsal Indonesia. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của đoàn quân trong tay HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) chưa dừng lại tại đây.

CNN Indonesia tiếp tục miêu tả hành trình của đội futsal xứ sở vạn đảo: “Trong trận bán kết, Indonesia chạm trán với Nhật Bản, cường quốc futsal hàng đầu châu Á. Thậm chí, futsal Nhật Bản còn có những thành tích xuất sắc trên bình diện thế giới”.

“Cặp đấu bán kết giữa Indonesia và Nhật Bản diễn ra căng thẳng, Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hiệp phụ. Đây là chiến thắng lịch sử vì lần đầu tiên Indonesia vào chung kết giải vô địch futsal châu Á.

Indonesia (áo đỏ) đánh bại Nhật Bản ở bán kết, giành quyền vào chung kết gặp Iran (Ảnh: AFC).

Trong trận chung kết (ngày 7/2), Indonesia sẽ đối đầu với đội bóng số một châu Á Iran”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thốt lên: “Đội tuyển futsal Indonesia chỉ còn đứng cách lịch sử một bước chân. Liệu đội chủ nhà của giải futsal vô địch châu Á 2026 có thể vượt qua gã khổng lồ của futsal châu lục là Iran, để lần đầu tiên vô địch châu Á?”.

“Người Indonesia đang mơ ước. Thành quả bất hủ đang đánh dấu một chương mới cho futsal Indonesia. Thành quả này được xây dựng dựa trên đam mê, niềm tin và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ.

Cái đêm mà Indonesia chiến thắng Nhật Bản trong trận bán kết, qua đó giúp họ chỉ còn đứng cách vinh quang châu lục một bước chân, sẽ là một đêm được nhớ mãi. Chúc mừng futsal Indonesia. Họ còn một trận đấu nữa tại giải năm nay, giấc mơ cuối cùng đang hiện ra trước mặt họ”, ASEAN Football nhấn mạnh.

Trận chung kết giải futsal vô địch châu Á 2026 giữa Indonesia và Iran sẽ diễn ra lúc 19h ngày 7/2, tại Nhà thi đấu Indonesia Arena, tại Jakarta.