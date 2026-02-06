Galaxy S26 Ultra lộ điểm hiệu suất

Chuyên trang đánh giá hiệu suất thiết bị di động GeekBench mới đây đã để lộ thông tin về một sản phẩm có tên mã SM-S948N, được cho là Galaxy S26 Ultra. Theo đó, sản phẩm này đạt 3.601 điểm đơn nhân và 10.686 điểm hiệu năng đa nhân.

Điểm hiệu suất của Galaxy S26 Ultra trong bài kiểm tra GeekBench (Ảnh chụp màn hình).

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max tích hợp chip A19 Pro đạt được 3.775 điểm đơn nhân và 9.749 điểm đa nhân trong bài kiểm tra tương tự. Điều đó đồng nghĩa Galaxy S26 Ultra có hiệu năng đơn nhân chậm hơn khoảng 5% và hiệu năng đa nhân nhanh hơn 9% so với iPhone 17 Pro Max.

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm.

Ngoài ra, máy cũng được cho là sẽ tích hợp một ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Hé lộ mới nhất từ leaker Ice Universe cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2. Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt.