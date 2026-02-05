Giá Pi Network liên tục dò đáy sau một năm niêm yết

Đây cũng là mức giá thấp nhất của đồng tiền số này kể từ khi được niêm yết trên các sàn giao dịch vào ngày 20/2/2025.

Diễn biến giá của Pi Network trong một năm qua (Ảnh chụp màn hình).

Vào thời điểm mới lên sàn, đồng Pi Network được giao dịch quanh mức giá 1 USD. Thậm chí, giá Pi còn tăng lên mức đỉnh gần 3 USD chỉ vài ngày sau đó.

Tuy vậy, sự tăng trưởng của Pi Network không kéo dài như mong đợi của nhiều nhà đầu tư. Sau giai đoạn trên, Pi Network đã liên tục giảm giá trong gần một năm qua, kéo theo đó là sự thất vọng của cả cộng đồng.

Trang Crypto News nhận định có nhiều lý do khác nhau khiến giá Pi Network liên tục dò đáy, bao gồm cả những ảnh hưởng từ thị trường và các vấn đề liên quan đến dự án.

Trước hết, toàn bộ thị trường tiền điện tử đang chứng kiến tình trạng bán tháo trong những ngày qua. Giá Bitcoin liên tục lao dốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng loạt đồng tiền điện tử khác, và Pi Network cũng không phải ngoại lệ.

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm mạnh xuống mức 14 điểm, gần chạm mức thấp nhất trong khoảng thời gian một năm qua.

Trong lĩnh vực tiền số, Fear and Greed là chỉ số để đo lường tâm lý của cộng đồng nhà đầu tư. Thang đo được chia từ 0 đến 100, trong đó 0 được xem là mức "cực kỳ sợ hãi" và 100 là "cực kỳ tham lam". Chỉ số hiện tại cho thấy các nhà đầu tư tiền điện tử đang sợ hãi tột độ.

Pi Network khiến cộng đồng cảm thấy thất vọng sau một năm lên sàn (Ảnh: Thế Anh).

Mặt khác, giá Pi Network cũng giảm mạnh khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Lượng bán ra tăng cao trùng khớp với lịch trình mở khóa token của dự án. Nhu cầu mua không đủ để hấp thụ lượng cung mới, khiến giá liên tục giảm sâu.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X vào ngày 3/2, tài khoản của đội ngũ PiCoreTeam tuyên bố gần 2,5 triệu người dùng tiên phong (Pioneer) ở một số khu vực đã được mở khóa để chuyển sang mạng chính (Mainnet) nhờ bản cập nhật kỹ thuật mới.

"Với những cập nhật này, nhiều người hơn có thể tham gia vào hệ sinh thái Mainnet. Đến nay, Pi đã đạt 16 triệu người dùng tiên phong chuyển sang Mainnet", đội ngũ PiCoreTeam chia sẻ.