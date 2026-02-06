Bức tranh về thị trường máy tính bảng toàn cầu

Theo đó, đà tăng trưởng diễn ra mạnh nhất vào giai đoạn quý IV/2025. Trong mùa mua sắm trước dịp nghỉ lễ, 44 triệu chiếc máy tính bảng đã được xuất xưởng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Apple tiếp tục dẫn đầu thị trường máy tính bảng toàn cầu (Ảnh: 9to5mac).

Apple đã xuất xưởng 19,6 triệu chiếc iPad trong quý IV/2025, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thành công của dòng iPad thế hệ 11 và iPad Pro M5 đã giúp Apple tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng toàn cầu.

Samsung đứng ở vị trí thứ hai khi xuất xưởng 6,4 triệu thiết bị, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lenovo, Huawei và Xiaomi.

Trung Âu và Đông Âu là hai khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2025, tiếp đó là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tất cả các thị trường đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, ngoại trừ Bắc Mỹ.

"Thị trường máy tính bảng toàn cầu trong năm 2025 đã đạt khối lượng hàng xuất xưởng cao nhất kể từ giai đoạn dịch Covid-19. Nhu cầu mua sắm trong những dịp nghỉ lễ kết hợp với hoạt động giảm giá từ các đại lý đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường", Himani Mukka, Giám đốc nghiên cứu tại Omdia, cho biết.

Thị trường máy tính bảng sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn trong năm 2026 do tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ (Ảnh: CNet).

Dù vậy, vị chuyên gia này cảnh báo thị trường máy tính bảng sẽ chịu nhiều áp lực trong năm 2026. Các nhà sản xuất sẽ phải cân bằng giữa khả năng cạnh tranh và biên lợi nhuận khi nguồn cung linh kiện trở nên khan hiếm và giá bán bộ nhớ tăng cao.

Báo cáo cũng cho biết các nhà sản xuất máy tính bảng có thể sẽ đưa ra nhiều cách tiếp cận mới với thị trường trong năm nay. Điều này bao gồm việc giới thiệu tính năng chạy đa hệ điều hành hoặc tập trung vào trải nghiệm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).