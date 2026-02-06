Ý tưởng của tiến sĩ 8X người Việt được đầu tư 10 tỷ đồng

Cách đây không lâu, TS Vi Chí Thành (SN 1983), giảng viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cùng cộng sự ra mắt Brain Life Focus - thiết bị đeo đầu thông minh ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) - sản phẩm lĩnh vực y sinh “Make in Vietnam”.

TS Vi Chí Thành (phải) giới thiệu về sản phẩm Brain Life Focus của người Việt tại triển lãm CES Las Vegas 2026 - sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới tổ chức tại Mỹ (Ảnh: B.N).

TS Vi Chí Thành cho biết, với sản phẩm này, startup tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ thần kinh (Neurotechnology) tại Việt Nam của ông và cộng sự vừa nhận được khoản đầu tư trị giá 10 tỷ đồng từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDGX.

Khoản đầu tư này sẽ được dùng để tiếp tục hoàn thiện thiết bị, đồng thời đầu tư cho hoạt động sản xuất và thử nghiệm.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, sản phẩm sẽ được sản xuất hàng loạt và tiến hành thử nghiệm trên diện rộng với khoảng 300 người dùng đầu tiên.

Ông Nathan Hoàng, đại diện quỹ đầu tư IDGX, cho biết quỹ rót vốn sau khi đã thẩm định cực kỳ khắt khe.

Với việc đầu tư này, họ mong muốn hỗ trợ một startup Việt có khát vọng đưa khoa học thần kinh Việt Nam lên bản đồ thế giới và hiện thực hóa giấc mơ về những giải pháp công nghệ "Make in Vietnam" (cũng là khẩu hiệu hành động của diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam) mang tính nhân văn giải quyết những thách thức lớn của thế kỷ 21.

Trước đó, Brain Life Focus cũng được Google Cloud lựa chọn làm nghiên cứu điển hình cho các đơn vị phát triển AI sáng giá tại Việt Nam. Đồng thời, được Hiệp hội Kỹ thuật Hoàng gia Anh đầu tư gói tài trợ 20.000 bảng.

Đây cũng là startup duy nhất đại diện Việt Nam có mặt tại CES Las Vegas 2026 - sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 6/1 đến 9/1/2026 tại Mỹ.

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDGX đầu tư cho ý tưởng công nghệ “Make in Vietnam” 10 tỷ đồng (Ảnh: Hoài Nam).

TS Vi Chí Thành từng là học sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Sau đó, anh lần lượt theo học đại học ngành điện tử viễn thông tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ ở Anh, nơi anh gắn bó nhiều năm với nghiên cứu chuyên sâu và cộng tác với các nhóm quốc tế.

Trong 10 năm làm việc tại Anh, anh có khoảng 20 bài báo quốc tế và tham gia các dự án hợp tác với các đại học lớn trên thế giới, góp phần vào lĩnh vực tương tác não - máy và công nghệ cảm nhận đa giác quan.

TS Vi Chí Thành cùng gia đình từng có cuộc sống, công việc tốt với mức lương mơ ước ở Anh. Nhưng đại dịch Covid-19 trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh.

TS Vi Chí Thành là một trong những người đầu tiên mắc Covid-19 tại Anh. Dịch bệnh càng thôi thúc anh nhớ văn hoá Việt, nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bố mẹ và đi đến quyết định về nước. Về nước anh vừa dạy học, vừa nghiên cứu và vừa khởi nghiệp với công nghệ.

Trước ý kiến Việt Nam được cho là nước “đi sau” về mặt công nghệ, TS Vi Chí Thành cho hay đó cũng chỉ là một quan niệm, còn thực tế, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển lĩnh vực công nghệ.

TS Vi Chí Thành kiểm tra tính năng sản phẩm do mình và nhóm nghiên cứu thực hiện (Ảnh: N.N).

Về mặt khoa học, gốc rễ của khoa học là việc kết nối với các đồng nghiệp trên thế giới. Về mặt công nghệ, theo TS Vi Chí Thành, năng lực sản xuất của Việt Nam không thiếu, thế mạnh rất lớn của Việt Nam là thế hệ trẻ có ý chí học tập, nghiên cứu. Điều người trẻ cần là một người lão làng dẫn đường để các bạn bước đi.