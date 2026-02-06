Tiền vệ Thái Sơn nghỉ thi đấu 9 tháng, bỏ lỡ AFF Cup 2026

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút. Trước đó, Thái Sơn chấn thương dây chằng chéo trước gối phải và tổn thương sụn chêm.

Thái Sơn (6) sẽ xa sân cỏ khoảng 9 tháng (Ảnh: AFC).

Theo thông tin từ bác sĩ và bệnh viện tiến hành ca phẫu thuật cho Thái Sơn, tiền vệ này ổn định hậu phẫu, không có vấn đề phát sinh quá lớn về mặt sức khỏe.

Thông tin cho biết, tiền vệ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 cần khoảng 9 tháng để trở lại sân cỏ. Điều đó gần như đồng nghĩa với việc Thái Sơn sẽ không kịp góp mặt tại AFF Cup 2026.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 24/7 – 26/8, tức chỉ còn hơn 5 tháng nữa bóng sẽ lăn, không đủ thời gian để Thái Sơn hồi phục và thi đấu ở giải đấu này.

Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 hồi tháng 12/2025 và giải U23 châu Á 2026 hồi tháng trước, nhiều người từng kỳ vọng Thái Sơn sẽ trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam vào lúc này có những tiền vệ tấn công xuất sắc như Hoàng Đức, Quang Hải, có thể bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (trước đây có tên tiếng nước ngoài là Hendrio), nhưng chúng ta vẫn rất cần một tiền vệ phòng ngự giỏi.

Trước Thái Sơn, một trụ cột khác của đội tuyển U23 Việt Nam là Hiểu Minh cũng trải qua ca phẫu thuật dây chằng và sụn chêm tại TPHCM. Hiểu Minh được chẩn đoán cần khoảng 10 tháng để trở lại sân cỏ. Trung vệ xuất sắc này cũng gần như sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2026.