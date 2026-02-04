Lộ thông tin camera Galaxy S26 Ultra

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Ice Universe).

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm.

Ngoài ra, máy cũng được cho là sẽ tích hợp một ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Theo GSMArena, thế hệ Galaxy S26 chuẩn bị ra mắt sẽ có nhiều biến động về giá bán và cấu hình phần cứng. Cụ thể, Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ tăng giá bán thêm 200 euro so với thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân đến từ dung lượng bộ nhớ mặc định sẽ được gia tăng lên mức 256GB, thay vì 128GB như trước.

Phiên bản Galaxy S26+ dự kiến có giá bán tương đương mẫu Galaxy S25+. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra tiêu chuẩn sẽ có giá rẻ hơn 100 euro so với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, biến thể 512GB cũng được kỳ vọng sẽ có giá mềm hơn, trong khi bản 1TB sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Đây được xem là đòn đánh trực diện của Samsung vào phân khúc cao cấp nhằm cạnh tranh thị phần với Apple.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2. Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt.