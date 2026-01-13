Hướng dẫn cách xác thực tình trạng hôn nhân bằng ứng dụng VNeID

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là văn bản được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm xác nhận tình trạng hôn nhân của người xin cấp, được sử dụng trong các trường hợp đăng ký kết hôn (xác nhận đang ở tình trạng độc thân) hoặc các mục đích khác như mua bán nhà đất, vay vốn, thế chấp, phân chia tài sản…

Người dùng cần phải nộp hồ sơ xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã, phường nơi mình đang sinh sống hoặc đăng ký xin cấp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, người dân có thể sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân được tích hợp trên ứng dụng VNeID thay cho giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bản giấy, tùy theo yêu cầu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Cách xác thực tình trạng hôn nhân thông qua ứng dụng VNeID

Để thực hiện xác thực tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, bạn cần nâng cấp ứng dụng VNeID trên smartphone lên phiên bản mới nhất.

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” ở menu phía dưới. Tại giao diện hiện ra, bạn sẽ thấy thông báo “Bạn đang có thông báo chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”. Nhấn vào thông báo này, nhập mật khẩu bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục.

- Nhấn vào nút “Tình trạng hôn nhân” tại mục “Thông tin tư pháp”, sau đó nhấn nút “Xác nhận tích hợp tất cả thông tin” tại giao diện hiện ra.

Trước khi nhấn nút xác nhận, bạn có thể nhấn vào tùy chọn “Chi tiết” để kiểm tra lại thông tin về tình trạng hôn nhân, bao gồm họ tên của vợ/chồng, ngày đăng ký kết hôn, nơi đăng ký kết hôn… Nếu những thông tin này là chính xác, bạn có thể kéo xuống dưới và chọn “Thông tin chính xác, tích hợp Ví giấy tờ” và nhấn nút “Xác nhận”.

Bạn có thể nhấn vào “Không tích hợp” để bỏ qua bước tích hợp thông tin đăng ký kết hôn vào ví giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Cách xuất trình thông tin tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID

Trong trường hợp cần xuất trình thông tin về tình trạng hôn nhân, như xác nhận độc thân để làm đăng ký kết hôn; làm các thủ tục về phân chia tài sản; sang nhượng quyền sử dụng đất; nhận con nuôi; làm thủ tục vay ngân hàng… bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” ở menu phía dưới, chọn “Tình trạng hôn nhân” từ danh sách hiện ra, sau đó nhập mật khẩu bảo vệ của ví điện tử.

Thông tin về tình trạng hôn nhân sẽ được hiển thị trên giao diện của ứng dụng VNeID. Bạn có thể nhấn nút “Xem ngay” để xem thêm chi tiết về tình trạng hôn nhân của bản thân.

Bạn có thể sử dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID để thay thế cho giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bản vật lý khi cần làm các thủ tục hành chính cần thông tin liên quan đến tình trạng hôn nhân.