Hướng dẫn dùng AI lựa chọn mái tóc phù hợp gương mặt để chuẩn bị đón Tết

Sử dụng công cụ AI để tạo ra nhiều kiểu tóc phù hợp với gương mặt

Trong các công cụ, tính năng xử lý hình ảnh của trí tuệ nhân tạo Gemini do Google phát triển có thể giúp người dùng hình dung và đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Dựa vào hình ảnh chân dung do bạn cung cấp, tính năng AI có thể phân tích để tư vấn kiểu tóc và màu tóc phù hợp nhất với khuôn mặt.

Để yêu cầu công cụ Gemini của Google tạo ra những kiểu tóc khác nhau trên gương mặt của mình, từ đó chọn ra kiểu tóc ưng ý và phù hợp nhất, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng. Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Gmail trên trình duyệt web thì có thể bỏ qua bước này.

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn bức ảnh chân dung chụp thẳng mặt của bạn để giúp Gemini có thể tạo ra bức ảnh ưng ý.

- Nhấn vào nút “Công cụ” ở phía dưới và chọn “Tạo hình ảnh”. Sau đó, bạn dán đoạn câu lệnh như dưới đây vào khung chat và nhấn nút Enter:

“Tạo ảnh chân dung của người trong ảnh với nhiều kiểu tóc khác nhau theo định dạng lưới 4x3. Phong cách chân thực, nền studio, giữ nguyên gương mặt và tỉ lệ khuôn mặt”.

- Gemini sẽ tạo ra hình ảnh gồm 12 khung, với 12 bức ảnh chân dung của bạn cùng 12 kiểu tóc khác nhau.

Trong trường hợp bạn muốn Gemini tạo ra nhiều khung ảnh hơn, bạn có thể thay đổi thông số tại mục “định dạng lưới”, chẳng hạn “4x4” hoặc “4x5”… Tuy nhiên, bạn chỉ nên tạo ra số khung hình vừa phải để Gemini có thể tạo được ảnh với chất lượng cao và sắc nét.

Trong trường hợp Gemini tạo ra những kiểu tóc khiến bạn không hài lòng, chẳng hạn như bạn là con gái nhưng công cụ này lại tạo ra những kiểu tóc ngắn, bạn có thể gõ tiếp câu lệnh: “Bỏ đi những kiểu tóc nam tính, chỉ để lại những kiểu tóc nữ tính và phù hợp với gương mặt nhất”, sau đó nhấn nút Enter.

Hoặc trong trường hợp Gemini tự ý thay đổi màu tóc, bạn có thể gõ câu lệnh: “Giữ nguyên màu tóc gốc ban đầu, chỉ chọn ra những kiểu tóc phù hợp với gương mặt nhất”.

Còn nếu bạn đang muốn thay đổi màu tóc nhưng đang phân vân không biết nên chọn màu nào, bạn có thể gõ tiếp câu lệnh: “Hãy chọn ra màu tóc nào phù hợp với gương mặt nhất. Tôi nên nhuộm màu nào?” và yêu cầu Gemini tiếp tục xử lý ảnh cho bạn.

Trong trường hợp bạn là nam và Gemini tạo ra những kiểu tóc dài hoặc tóc xoăn, bạn có thể gõ tiếp câu lệnh: “Bỏ đi những kiểu tóc nữ tính, chỉ để lại những kiểu tóc nam tính và phù hợp với gương mặt nhất”, sau đó nhấn nút Enter.

Nếu Gemini tạo ra những kiểu tóc khiến bạn không thể chọn ra được bất kỳ kiểu nào ưng ý, bạn có thể yêu cầu công cụ này tạo lại từ đầu, kèm theo những thông tin chi tiết ở câu lệnh.

Chẳng hạn: “Tạo ảnh chân dung của người trong ảnh với nhiều kiểu tóc khác nhau theo định dạng lưới 4x3. Phong cách chân thực, nền studio, giữ nguyên gương mặt và tỉ lệ khuôn mặt. Chỉ tạo những kiểu tóc nam tính, không dài, không xoăn, không nhuộm và phù hợp với gương mặt nhất”.

Dựa vào những kiểu tóc do Gemini tạo ra, bạn có thể chọn ra một kiểu tóc hoặc màu tóc mới cảm thấy phù hợp nhất với gương mặt của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh do Gemini tạo ra lên mạng xã hội để tham khảo thêm ý kiến của bạn bè, người thân trước khi quyết định thay đổi kiểu tóc của mình.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh chân dung cá nhân để yêu cầu AI tạo ra hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.