Elon Musk sắp cho ra mắt smartphone kết nối vệ tinh?

Elon Musk sẽ gia nhập “sân chơi” di động với chiếc smartphone có khả năng kết nối vệ tinh mọi lúc, mọi nơi? (Ảnh minh họa: AI).

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một số nguồn tin thân cận cho biết SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập, đang nghiên cứu khả năng phát triển một chiếc smartphone mang thương hiệu Starlink.

Điểm đáng chú ý của thiết bị này, nếu được hiện thực hóa, là khả năng sử dụng trực tiếp dịch vụ kết nối Internet qua vệ tinh do SpaceX vận hành.

Theo các nguồn tin, SpaceX đã cân nhắc việc phát triển và kinh doanh smartphone mang thương hiệu riêng từ nhiều năm trước. Thời điểm hiện tại được cho là phù hợp hơn để công ty xem xét đưa kế hoạch này tiến xa hơn, trong bối cảnh hệ sinh thái dịch vụ vệ tinh của SpaceX ngày càng mở rộng.

Một số nguồn tin cũng nhận định động thái này có thể liên quan đến các kế hoạch tài chính dài hạn của SpaceX, bao gồm khả năng phát hành cổ phiếu ra công chúng trong tương lai, dù đến nay công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào. Việc gia nhập thị trường smartphone, nếu xảy ra, có thể giúp SpaceX mở rộng nguồn doanh thu và gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

Tuần trước, trên mạng xã hội X, khi một người dùng bình luận rằng “một chiếc smartphone của Starlink sẽ rất hoàn hảo”, Elon Musk đã phản hồi: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nó sẽ là một thiết bị rất khác so với các điện thoại hiện tại, được tối ưu hóa hoàn toàn để chạy các mạng nơ-ron với hiệu năng trên mỗi watt ở mức tối đa”.

Phát biểu này được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy Musk không loại trừ khả năng phát triển một thiết bị di động tập trung mạnh vào các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Kịch bản này càng được chú ý khi Elon Musk gần đây đã tăng cường gắn kết SpaceX với công ty trí tuệ nhân tạo xAI do ông sáng lập, mở ra khả năng các công nghệ AI của xAI có thể được tích hợp vào các sản phẩm phần cứng trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, SpaceX đã bắt đầu cung cấp dịch vụ kết nối di động qua vệ tinh cho người dùng của nhà mạng T-Mobile tại Mỹ, chủ yếu nhằm phục vụ liên lạc tại những khu vực nằm ngoài vùng phủ sóng di động mặt đất. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn còn những giới hạn nhất định về tốc độ và phạm vi sử dụng.

Nếu SpaceX thực sự phát triển smartphone của riêng mình, giới phân tích cho rằng công ty có lợi thế trong việc tối ưu phần cứng và phần mềm để khai thác hiệu quả kết nối vệ tinh. Dù vậy, khả năng “luôn kết nối” trên phạm vi toàn cầu vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và hạ tầng chưa được kiểm chứng trong thực tế.

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, trang công nghệ The Information cũng đưa tin Elon Musk đang xem xét khả năng ra mắt một chiếc điện thoại riêng, với tham vọng tạo ra một lựa chọn thay thế cho các hệ sinh thái di động hiện nay, trong đó có Apple.

Đến tháng 9/2025, SpaceX đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Starlink Mobile”. Cùng với đó, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink theo các kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ Internet di động qua vệ tinh. Những động thái này làm dấy lên thêm đồn đoán về việc SpaceX có thể mở rộng sang lĩnh vực thiết bị di động, dù chưa có xác nhận chính thức.

Việc bước chân vào thị trường smartphone, nếu xảy ra, có thể giúp SpaceX đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực được đánh giá là đã bão hòa, nơi một thương hiệu mới chỉ có thể đứng vững nếu tạo ra sản phẩm đủ khác biệt và thuyết phục người dùng.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết Apple cũng đang nghiên cứu các giải pháp kết nối Internet qua vệ tinh cho iPhone trong tương lai. Nếu xu hướng này trở thành hiện thực, lợi thế về kết nối vệ tinh của một chiếc smartphone do SpaceX phát triển, nếu có, sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt.