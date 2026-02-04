Loạt thông tin mới về iPhone màn hình gập

Cụ thể, cụm phím điều chỉnh âm lượng sẽ không được đặt ở cạnh trái giống như nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn. Thay vào đó, những phím bấm này sẽ được di chuyển lên cạnh trên, giống với các bố trí phím bấm của iPad mini.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: MacRumors).

Trong khi đó, phím nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và phím Camera Control vẫn giữ nguyên vị trí ở cạnh phải.

Nguyên nhân của cách bố trí phím bấm này là do bo mạch chủ nằm ở phía bên phải. Toàn bộ không gian bên trái sẽ được dành cho cấu trúc màn hình, pin và một số linh kiện khác.

Nguồn tin này cũng cho biết iPhone Fold sẽ tích hợp cụm camera kép ở mặt lưng. Toàn bộ cụm camera, micro và đèn flash sẽ được bố trí nằm ngang ở phía màn hình bên phải.

Trước đó, leaker Digital Chat Station tiết lộ iPhone Fold sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Theo MacRumors, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị viên pin dung lượng hơn 5.500mAh. Điều này giúp cho iPhone Fold trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin cao nhất mà Apple từng sản xuất. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện được tích hợp viên pin dung lượng 5.088mAh.

Trang bị này cũng giúp iPhone Fold trở thành một trong những chiếc điện thoại màn hình gập có dung lượng pin cao nhất thị trường. So sánh với các đối thủ, Google Pixel Fold có dung lượng pin 5.015mAh, trong khi Samsung Galaxy Z Fold7 có viên pin 4.400mAh.

Mô hình iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Theo PhoneArena, iPhone Fold đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Các nguyên mẫu sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm thực tế để phát hiện sớm những sự cố có thể xảy ra.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ dày khoảng 9,5-10mm khi gập lại. Trong khi đó, trọng lượng của thiết bị có thể lên tới 255g. Đây là những thông số không khả quan khi so với các đối thủ màn hình gập hiện có trên thị trường.

Theo ước tính của nhà phân tích Arthur Liao từ Fubon Research, iPhone màn hình gập sẽ có giá 2.399 USD. Trước đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone Fold sẽ có giá dao động 2.000-2.500 USD. Trong khi đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg dự đoán thiết bị sẽ ở mức giá khoảng 2.000 USD.