Tra cứu lịch sử khám bệnh và đơn thuốc đã được kê thông qua ứng dụng VNeID

Sổ sức khỏe điện tử - Tính năng hữu ích được tích hợp trên ứng dụng VNeID

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích vào ứng dụng này.

Một trong số đó là tính năng “Sổ sức khỏe điện tử”. Đây là tính năng quan trọng do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an triển khai, được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân của công dân một cách đầy đủ.

Sổ sức khỏe điện tử sẽ lưu trữ đầy đủ tiền sử khám bệnh, thông tin chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc đã được kê ở những lần đi khám trước… cho phép người dân có thể cung cấp cho nhân viên y tế một cách nhanh chóng, không cần phải mang theo giấy tờ truyền thống mỗi khi tái khám.

Theo Quyết định số 2733/QĐ-BYT của Bộ Y tế, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị tương đương và có thể được dùng thay thế sổ khám bệnh giấy khi người dân đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (công lập và tư nhân), bao gồm cả hình thức khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và khám từ xa.

Từ năm 2026, các cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân) phải hoàn thành liên thông dữ liệu cho mọi người bệnh, và không được yêu cầu cung cấp bản giấy nếu dữ liệu đã hiển thị đầy đủ trên VNeID. Kết quả khám chữa bệnh từ các cơ sở y tế sẽ cập nhật lên hệ thống, hiển thị ngay trên ứng dụng VNeID.

Cách tra cứu lịch sử khám bệnh và đơn thuốc đã được kê bằng ứng dụng VNeID

Để tra cứu lịch sử đi khám chữa bệnh và đơn thuốc đã được cấp bằng bảo hiểm y tế, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

Lưu ý: bạn phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 để sử dụng tính năng này. Người dùng không thể tự kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 2, mà cần phải đến cơ quan công an tại nơi mình đang cư trú để đề nghị.

- Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn “Hồ sơ sức khỏe” ở mục “Nhóm dịch vụ”, sau đó nhấn vào tùy chọn “Sổ sức khỏe điện tử” từ danh sách hiện ra.

Nhập mã bảo mật bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Tại giao diện “Sổ sức khỏe điện tử”, bạn nhấn vào từng năm để xem lại quá trình khám chữa bệnh trong quá khứ. Năm nào chỉ hiển thị thông tin “Đang cập nhật dữ liệu” nghĩa là trong năm đó bạn không có lần nào sử dụng bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh và nhận thuốc.

Quá trình khám, chữa bệnh sẽ được lưu trữ rất chi tiết trên sổ sức khỏe điện tử, bao gồm ngày giờ khám, địa chỉ phòng khám, chẩn đoán tình trạng bệnh…

Bạn có thể nhấn vào từng lần đi khám để xem thông tin chi tiết, như kết quả xét nghiệm, kết quả cận lâm sàng, phẫu thuật đã thực hiện…

Tại đây, bạn có thể nhấn vào mục “Thuốc đã điều trị, đơn đã kê” để xem lại những loại thuốc đã được bác sĩ kê cho lần khám của bạn (các loại thuốc nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế).

***

Dựa vào những thông tin về quá trình khám chữa bệnh và cấp thuốc được lưu trữ trên VNeID, người dùng có thể nắm rõ được tình trạng sức khỏe và đơn thuốc của mình để cung cấp thông tin cho bác sĩ ở những lần khám tiếp theo.