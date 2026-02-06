Việt Nam có siêu máy tính mới nhất của NVIDIA

Việc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu và phát triển các mô hình AI thế hệ mới.

Hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 chính thức đi vào hoạt động tại Viettel (Ảnh: Viettel).

Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel là đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống, phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo do Việt Nam làm chủ.

Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng tính toán đạt khoảng 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Đây là một trong những nền tảng tính toán AI hiệu năng cao do NVIDIA phát triển, hiện được sử dụng trong các bài toán huấn luyện và triển khai mô hình AI quy mô lớn.

Việc một doanh nghiệp trong nước tiếp cận và vận hành hệ thống tính toán ở cấp độ này diễn ra trong bối cảnh các yếu tố về kiểm soát xuất khẩu, nguồn cung và điều kiện chiến lược đang ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tiếp cận hạ tầng AI tiên tiến trên phạm vi toàn cầu.

Động thái này phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57/TW-NQ của Bộ Chính trị về yêu cầu từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Hạ tầng tính toán được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong nước, bảo đảm việc xây dựng và vận hành các hệ thống AI lõi tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo mật và điều kiện thực tiễn.

Hệ thống siêu máy tính B200 sẽ là hạ tầng AI lõi và nền tảng tính toán chiến lược dài hạn của Viettel (Ảnh: Viettel).

DGX B200 thuộc thế hệ Blackwell – kiến trúc GPU tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay, mang tới khả năng xử lý hiệu quả các tác vụ tính toán phức tạp và mô hình AI lớn.

Nền tảng này đang được nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, Meta, Amazon và Tesla dự kiến lựa chọn cho huấn luyện và vận hành mô hình AI quy mô lớn.

So với thế hệ trước, B200 có hiệu năng huấn luyện cao hơn gấp 3 lần và suy luận nhanh hơn tới 15 lần.