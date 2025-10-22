Cách ngăn Facebook "xem" ảnh riêng tư trong điện thoại, tránh nguy cơ rò rỉ

Facebook sử dụng ảnh trên smartphone người dùng để huấn luyện AI

Các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook và X từ lâu đã tận dụng nội dung do người dùng đăng tải, bao gồm bài viết, hình ảnh và bình luận, để huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của mình.

Đây được xem là lợi thế đáng kể giúp các "ông lớn" mạng xã hội trong cuộc đua phát triển AI, khi sở hữu kho dữ liệu khổng lồ sẵn có từ người dùng.

Facebook đang muốn sử dụng thêm nhiều hình ảnh từ người dùng để huấn luyện cho hệ thống AI của mình (Ảnh minh họa: Getty).

Tuy nhiên, Facebook dường như đang tìm kiếm nguồn dữ liệu lớn hơn nữa. Mạng xã hội này hiện truy cập và sử dụng cả những hình ảnh cá nhân lưu trữ trên điện thoại của người dùng, ngay cả khi chúng chưa từng được chia sẻ công khai lên nền tảng.

Theo đó, ứng dụng Facebook trên smartphone sẽ xin cấp quyền từ người dùng để truy cập vào nội dung album ảnh trên thiết bị để huấn luyện cho công cụ AI của hãng, bao gồm nhận dạng gương mặt, ngày tháng, vị trí chụp ảnh…

Ngoài ra, việc truy cập vào album ảnh trên thiết bị cũng giúp mạng xã hội này có thể gợi ý người dùng lựa chọn hình ảnh phù hợp khi họ muốn chia sẻ nội dung lên Facebook.

Mặc dù những tính năng này sẽ giúp người dùng sử dụng Facebook được thuận tiện hơn, nhưng không ít người lo ngại rằng mạng xã hội này có thể sử dụng những hình ảnh nhạy cảm hoặc riêng tư của họ để huấn luyện AI.

Ngoài ra, việc những hình ảnh của người dùng bị chia sẻ lên đám mây của Facebook cũng đối mặt với nguy cơ tin tặc có thể tấn công để lấy cắp những nội dung này, chưa kể khả năng các hình ảnh này có thể bị chính nhân viên của Facebook xem được.

Cách ngăn chặn Facebook sử dụng hình ảnh có trong album trên smartphone

Người dùng có thể ngăn chặn Facebook truy cập vào các hình ảnh của họ trên smartphone bằng cách tắt đi tính năng chia sẻ dữ liệu lên đám mây của Facebook.

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để thực hiện điều này:

- Kích hoạt ứng dụng Facebook trên smartphone, nhấn vào menu cài đặt ở góc giao diện ứng dụng (có biểu tượng ảnh đại diện của bạn), chọn “Cài đặt và quyền riêng tư”, sau đó chọn tiếp “Cài đặt” từ menu hiện ra.

- Tại giao diện tiếp theo, kéo xuống phía dưới chọn “Gợi ý chia sẻ dựa trên thư viện ảnh”, sau đó tắt đi tùy chọn “Xem gợi ý dựa trên thư viện ảnh khi bạn lướt xem Facebook” để ngăn Facebook truy cập vào thư viện ảnh trên smartphone.