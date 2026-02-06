HLV futsal Indonesia tuyên bố bất ngờ khi đội nhà tạo nên địa chấn châu Á

Trong trận bán kết giải futsal châu Á, Indonesia đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Garuda (biệt danh của Indonesia) giành quyền vào trận chung kết. Họ sẽ đối đầu với Iran trong trận đấu cuối cùng.

Futsal Indonesia gây địa chấn khi đánh bại Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau chiến thắng trước Nhật Bản, HLV Hector Souto bất ngờ từ chối nhận công lao. Thay vào đó, ông cho rằng thành tích lịch sử này đến từ sự cống hiến của toàn đội. HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi không làm nên lịch sử, chính các cầu thủ của tôi mới là những người làm nên lịch sử”.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển futsal Indonesia, HLV Hector Souto đã cùng các học trò gặt hái nhiều thành công đáng chú ý, bao gồm chức vô địch giải futsal Đông Nam Á 2024, tấm HCV SEA Games 2025 và nay là lần đầu tiên lọt vào chung kết giải futsal châu Á 2026.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng người hâm mộ nên dành sự ghi nhận cho các cầu thủ, chứ không chỉ tập trung vào vai trò của ban huấn luyện. Theo ông, việc Indonesia tiến vào chung kết là kết quả trực tiếp từ tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của các cầu thủ.

HLV Hector Souto cho biết một số cái tên như Evan Soumilena, Muhammad Syaifullah và Muhammad Albagir dù không thể thi đấu vì chấn thương, vẫn có đóng góp quan trọng vào thành công chung của đội. “Sự hy sinh của họ có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển của tập thể,” ông nhấn mạnh.

Indonesia lần đầu tiên lọt vào trận chung kết futsal châu Á trong lịch sử (Ảnh: AFC).

HLV trưởng tuyển futsal Indonesia cũng thừa nhận tính chất khắc nghiệt của môn futsal, nơi cục diện trận đấu có thể thay đổi rất nhanh. “Thành công này đến từ sự nỗ lực của rất nhiều người. Người hâm mộ cần hiểu điều đó. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng, có lúc thành công, có lúc thất bại”, ông nói.

Trước trận chung kết giải futsal châu Á 2026 gặp Iran vào ngày 7/2, HLV Hector Souto khẳng định các học trò của ông không hề chịu áp lực. Ông cho rằng việc thi đấu ở trận chung kết futsal châu Á là niềm vui, không phải gánh nặng tâm lý với toàn đội.

HLV Hector Souto cho biết: “Áp lực tồn tại ở những lĩnh vực khác, không phải futsal. Futsal là niềm vui, hoàn toàn khác biệt”.

Ông cũng nhấn mạnh Indonesia không có lý do gì để chịu sức ép khi đây là lần đầu tiên đội góp mặt ở chung kết. “Nếu Iran đã chơi hơn 100 trận tại các giải châu Á và chỉ thua vài lần, thì áp lực của chúng tôi ở đâu?”, ông đặt vấn đề.

Theo quan điểm của HLV Hector Souto, chính Iran mới là đội chịu sức ép lớn hơn trong trận đấu này. “Nếu thua Indonesia, đó sẽ là điều đáng xấu hổ với họ. Iran hiện là đội tuyển số một châu Á,” ông nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao truyền thống và chất lượng của đối thủ, khi Iran sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, có lực lượng mạnh và hệ thống futsal phát triển bài bản.

Trong lịch sử 17 lần tổ chức giải futsal châu Á, Iran đã vô địch tới 13 lần, trong khi 4 danh hiệu còn lại thuộc về Nhật Bản. Iran đang hướng tới chức vô địch thứ 14, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình tại châu lục.

HLV Hector Souto thừa nhận sức mạnh của đối thủ: “Ngoại trừ năm 2012 khi họ dừng bước ở bán kết trước Thái Lan, Iran gần như luôn góp mặt ở trận chung kết. Đó là minh chứng cho sức mạnh và truyền thống của họ”.