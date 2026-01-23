Công cụ trực tuyến giúp tra cứu nợ thuế để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế bao nhiêu thì bị tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, có hiệu lực từ ngày 28/2/2025, những trường hợp nợ thuế sau đây sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế trên trang web của Cục Thuế

Để kiểm tra xem bản thân có thuộc dạng tạm hoãn xuất cảnh vì còn nợ thuế hay không, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập vào trang web của Cục Thuế (trực thuộc Bộ Tài chính) tại đây.

- Tại giao diện trang web hiện ra, bạn chỉ cần điền các thông tin bao gồm mã số thuế cá nhân, số giấy tờ (số CCCD), tên người nộp thuế cá nhân, sau đó điền mã xác nhận và nhấn nút “Tìm kiếm”.

Từ ngày 1/7/2025, người dân có thể sử dụng số định danh cá nhân, là dãy 12 số in trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) thay cho mã số thuế trong toàn bộ hoạt động liên quan đến thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Do vậy tại mục “Mã số thuế cá nhân”, bạn có thể điền số CCCD của mình để tra cứu.

Nếu sau khi nhấn nút “Tìm kiếm” và kết quả trả về “Không tìm thấy kết quả phù hợp” nghĩa là bạn không nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Ngược lại, nếu hiển thị kết quả, bạn có thể nhấn vào nút “Xem chi tiết” để xem rõ lý do tạm hoãn xuất cảnh.

Tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile

eTax Mobile là ứng dụng được phát triển bởi Tổng cục Thuế, cho phép người dùng kiểm tra xem bản thân mình có những khoản thuế nào chưa nộp hoặc nộp muộn hay không, chẳng hạn các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế kinh doanh.

Người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để tra cứu xem bản thân có nằm trong nhóm bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hay không thông qua ứng dụng eTax Mobile.

- Kích hoạt ứng dụng eTax Mobile trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản. Tại giao diện chính của ứng dụng, bạn kéo xuống dưới và nhấn vào chức năng “Tra cứu thông báo”.

Tại giao diện hiện ra, bạn nhấn vào nút “Nâng cao”, sau đó chọn “Tất cả” tại mục “Danh mục thông báo”.

Tại “Danh mục thông báo” hiện ra, bạn gõ từ khóa “tạm hoãn” vào khung tìm kiếm giá trị, sau đó chọn mục “Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh mẫu 01/XC” từ kết quả tìm kiếm.

Sau đó nhấn nút “Tra cứu” tại giao diện tìm kiếm. Nếu xuất hiện thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”, nghĩa là bạn không nằm trong danh sách những người bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa nộp thuế.

Ngược lại, nếu xuất hiện thông báo, người dùng nhấn vào xem chi tiết để biết rõ lý do vì sao mình đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trên đây là cách thức giúp bạn tự kiểm tra xem hiện tại bản thân có bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hay không. Bạn nên thực hiện bước kiểm tra này trước khi có ý định xuất cảnh ra nước ngoài như đi du lịch, công tác… để tránh gặp rắc rối trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay.