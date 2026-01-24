Bất động sản phía Nam sôi động trở lại, giá đi lên

Nhiều dự án đồng loạt ra mắt thị trường

Bước vào tháng giáp Tết, thị trường bất động sản khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận ghi nhận sự khởi sắc rõ nét, khi hàng loạt dự án được giới thiệu, mở bán hoặc tái khởi động sau thời gian dài trầm lắng.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, số lượng dự án mới vẫn khá hạn chế, thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang. Nguồn cung chủ yếu đến từ các giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu hoặc những dự án được tái cấu trúc, đổi tên thương mại.

Một số chủ đầu tư lớn như Đất Xanh, Masterise, Gamuda Land tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, 24 dự án được phép mở bán cho người nước ngoài đến từ các doanh nghiệp lớn cũng thu hút sự quan tâm đáng kể.

Ở khu vực lân cận, nguồn cung mới xuất hiện rõ nét hơn. Tại Bình Dương (cũ), Bcons ra mắt dự án Bcons NewSky trên mặt tiền Quốc lộ 13, giới thiệu Bcons Center City rộng 3ha liền kề quốc lộ 1K.

Hay Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) khởi công dự án The Emerald Boulevard (Đại lộ Ngọc Lục Bảo) trên trục xương sống Quốc lộ 13. Trước đó, doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác toàn diện với các đối tác uy tín như tổng thầu Central, đơn vị quản lý CBRE, ngân hàng MBBank để phát triển dự án. Trên quỹ đất hơn 1ha, dự án gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng, danh mục sản phẩm đa dạng từ căn hộ, penthouse đến shophouse.

Tại Long An (cũ), Thắng Lợi Group công bố dự án The Win City với quy mô gần 6.000 căn hộ, đồng thời đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hơn 213 tỷ đồng. Cùng địa bàn này, Solia Group cũng gia nhập cuộc đua với dự án đất nền The Solia; Công ty cổ phần Tandoland phát triển khu dân cư Mai Bá Hương 147ha liền kề Khu công nghiệp Tandoland 250ha...

Thị trường bất động sản cuối năm sôi động (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh phân khúc thương mại, nhà ở xã hội tiếp tục là điểm sáng của thị trường cuối năm với nhiều hoạt động mới nhằm mục tiêu cung cấp hàng nghìn sản phẩm. Nhiều dự án đã được khởi công thời gian qua, như dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy (phường Phú Thuận), dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu dân cư 28ha, xã Hiệp Phước.

HUD, tổng công ty nhà nước, cũng khởi công dự án HUD Thủ Đức và mở bán hơn 270 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương. Hơn 3.000 căn nhà ở xã hội tại dự án Hòa Phú (phường Bình Dương) do công ty thành viên của Kim Oanh Group làm chủ đầu tư cũng được mở bán.

Song song với hoạt động bán hàng, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự, cho thấy kỳ vọng vào giai đoạn phục hồi mới. NovaGroup, công ty mẹ của Novaland, tổ chức sự kiện tuyển khoảng 500 nhân sự cho các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, du lịch - giải trí và nông nghiệp - tiêu dùng.

Giá bất động sản có xu hướng đi lên

Theo đánh giá của bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, bức tranh chung của thị trường bất động sản phía Nam năm 2025 vẫn là sự khan hiếm nguồn cung tại khu vực lõi đô thị. Đặc biệt, khu trung tâm cũ của TPHCM gần như không xuất hiện thêm dự án mới ở cả phân khúc căn hộ cao tầng lẫn nhà thấp tầng. Tình trạng thiếu hụt kéo dài khiến giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp tiếp tục duy trì đà tăng.

Cùng với đó, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển ngày càng rõ nét của nguồn cung sang các khu vực vùng ven và các tỉnh giáp ranh, giúp mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo ra nhiều sản phẩm có mức giá phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua.

Nguồn cung nhà ở TPHCM gia tăng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

CBRE Việt Nam thống kê năm nay, nguồn cung nhà ở mở bán mới tại TPHCM (cũ) đạt gần 12.000 sản phẩm, bao gồm 7.600 căn hộ và 4.400 căn nhà liền thổ. Riêng phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung mới tăng 50% so với năm trước, phần lớn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Do thị trường nghiêng hẳn về các sản phẩm cao cấp, giá bán sơ cấp bình quân trong quý IV tiếp tục tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu đơn vị này công bố, tổng nguồn cung nhà ở tại 5 địa phương trọng điểm phía Nam (theo địa danh trước sáp nhập) gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đến cuối năm nay đạt hơn 39.300 sản phẩm, gấp 2 lần so với 2 năm liền trước.

Bà Dung nhận định thị trường nhà ở phía Nam đang phân hóa rõ rệt về loại hình sản phẩm và giá bán. TPHCM tiếp tục là hạt nhân của nguồn cung cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương (cũ) chiếm gần 80% nguồn cung trung cấp. Các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai (cũ) với mặt bằng giá chỉ bằng 50% TPHCM đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng hình thành mức giá mới.

Nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 2, Vành đai 3 và sắp tới là Vành đai 4, cùng với hướng phát triển lan tỏa về Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, ranh giới phát triển của thị trường nhà ở đã được nới rộng đáng kể. Nếu trước đây, khoảng cách 50km tính từ trung tâm TPHCM từng được xem là bất lợi, thì hiện nay, nhiều dự án trong bán kính này đã trở thành lựa chọn phổ biến nhờ kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam, cho biết thị trường bất động sản năm 2025 bước vào giai đoạn phục hồi nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo từng khu vực và phân khúc. Các dự án như metro, cao tốc Bến Lức - Long Thành hay hệ thống cầu sang Đồng Nai đang tạo lực đẩy lớn cho các đô thị vệ tinh như Thuận An, Dĩ An, Vũng Tàu. Nhờ đó, mức độ quan tâm đến bất động sản đã tăng trở lại, đặc biệt tại khu Đông TPHCM và khu vực giáp ranh Bình Dương cũ.

Song song với giá, nhu cầu tìm kiếm chung cư cũng tăng mạnh ở khu vực Bình Dương giáp ranh TPHCM trong năm nay. Trong 11 tháng, mức độ quan tâm tại Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103% và Thủ Dầu Một tăng 65% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của các đô thị vệ tinh liền kề TPHCM.

Trung tâm không còn giữ vai trò trung tâm duy nhất. Các vành đai tạo ra những "cực phát triển mới" tại Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhà Bè… đánh dấu giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay, ông Tuấn nhận định.