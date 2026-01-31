Djokovic: "Đánh bại Sinner là một kỳ tích với tôi"

Tối 30/1, Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại Jannik Sinner ở bán kết Australian Open 2026, sau trận đấu kéo dài 4 tiếng 12 phút (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). Đây là trận đấu Nole đã cho thấy sức chiến đấu bền bỉ để lội ngược dòng giành chiến thắng.

Nole thừa nhận đã vượt qua giới hạn bản thân để thắng SInner (Ảnh: ATP).

Chia sẻ sau trận đấu, Novak Djokovic không giấu nổi cảm giác hạnh phúc: “Tôi thật sự không biết nói gì lúc này, cảm giác thật siêu thực. Thi đấu hơn 4 tiếng đồng hồ và kết thúc trận đấu khi gần 2h sáng, tôi nhớ lại trận chung kết năm 2012 với Nadal kéo dài gần 6 tiếng. Cường độ và chất lượng trận đấu hôm nay cực kỳ cao, và tôi biết đó là cách duy nhất để có thể thắng Sinner”.

Ngôi sao người Serbia chia sẻ bí quyết để đánh bại Sinner: “Cách duy nhất thắng Sinner là hãy chơi với phong độ cao nhất và vượt khỏi giới hạn. Sinner luôn đẩy tôi đến ngưỡng và hôm nay tôi đã vượt ngưỡng. Sự cổ vũ của các bạn là động lực to lớn, đêm nay có lẽ là một trong những đêm đẹp nhất của tôi tại Australia.

Sinner đã thắng tôi 5 trận liên tiếp, cậu ấy có số điện thoại của tôi, nên tối nay tôi phải đổi số rồi. Khi ở trên lưới, tôi nói với cậu ấy rằng cảm ơn vì ít nhất đã để tôi thắng một trận. Tôi vô cùng tôn trọng Sinner vì cậu ấy là một tay vợt phi thường”.

Sau trận đấu, Djokovic nói đùa với huyền thoại Jim Courier: “Tôi nghĩ hôm nay các anh và khán giả đã nhận được giá trị xứng đáng cho tấm vé vào sân. Tôi muốn được chia 10% tiền bán vé tối nay Craig nhé, 10% nhé, không thương lượng gì cả".

Ở trận chung kết, Djokovic sẽ đối đầu Alcaraz vào 15h30 ngày 1/2 và tay vợt người Serbia tỏ ra tự tin: “Tôi từng nói Alcaraz và Sinner ở đẳng cấp khác, rất khó để thắng họ, nhưng không phải là không thể. Tôi chỉ cần tìm thấy đẳng cấp tương tự giống họ.

Djokovic đi vào lịch sử với chiến thắng trước Sinner ở Australian Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Tôi đã xem trận bán kết của Alcaraz với Zverev, nó cho tôi cảm giác muốn tạo nên thứ quần vợt đỉnh cao tương tự. Tôi có cảm giác như mình vừa vô địch vậy, đánh bại Sinner là một kỳ tích của tôi ở điều kiện hiện tại. Tôi hy vọng mình còn đủ sức để chơi sòng phẳng với Alcaraz”.

Với việc tiến vào chung kết Grand Slam ở Australia năm nay, Djokovic hướng đến chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, anh trở thành tay vợt lớn tuổi nhất kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết Australian Open.

Đây là lần thứ 11 Djokovic vào chung kết Australian Open và là trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp, tiếp tục nối dài các kỷ lục vĩ đại của mình. Nole ngăn cản Sinner-Alcaraz chạm trán ở 4 trận chung kết Grand Slam liên tiếp. Năm ngoái, Djokovic dừng bước ở 4 trận bán kết Grand Slam sau những thất bại trước Zverev, Alcaraz, Sinner.