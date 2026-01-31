TPHCM kêu gọi người dân đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Theo Công an Thành phố, việc chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID là minh chứng cho thấy công nghệ đang mang lại sự công bằng và thay đổi chất lượng dịch vụ công. Với VNeID, mọi rào cản về khoảng cách và thời gian đều được xóa bỏ.

Minh chứng là trong đợt tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, thành phố đã chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID một cách thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.

Khi đăng ký tài khoản an sinh xã hội, người dân sẽ thuận tiện khi thụ hưởng các chính sách an sinh của nhà nước (Ảnh: BHXH).

Do đó, TPHCM khuyến nghị người dân sớm tạo lập tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Theo Công an TPHCM, đây không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là chìa khóa để người dân thụ hưởng những tiện ích vượt trội.

Đặc biệt, Công an TPHCM khuyến nghị những người thường xuyên nhận trợ cấp nên tạo tài khoản này, cụ thể là: Người có công với cách mạng; người đang hưởng trợ cấp xã hội; người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội; người cao tuổi, người yếu thế. Ngoài ra, người đã có tài khoản ngân hàng và định danh mức độ 2 nhưng chưa có tài khoản cũng nên đăng ký.

Người dân có thể đăng ký tài khoản an sinh xã hội theo quy trình 6 bước đơn giản như sau:

Đối với những trường hợp gặp khó khăn khi thao tác, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên đến UBND và Công an phường, xã, đặc khu; Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 tại khu phố, ấp để được hỗ trợ.