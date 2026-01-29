5 xu hướng nội thất nổi bật năm nay

Những năm gần đây, cách chúng ta nhìn về ngôi nhà đã thay đổi rõ rệt. Nhà không còn chỉ để ở, mà là nơi làm việc, nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và hồi phục năng lượng sau một ngày dài. Chính sự thay đổi này khiến các xu hướng nội thất 2026 dịch chuyển theo hướng mềm mại hơn, thực tế hơn và gắn chặt với đời sống thường nhật.

Dưới đây là những xu hướng nổi bật đang được nhiều gia đình Việt âm thầm áp dụng, đôi khi không gọi tên, nhưng cảm nhận rất rõ khi bước vào không gian sống.

Từ vật liệu bền vững đến không gian sống linh hoạt, những xu hướng nội thất 2026 đang lặng lẽ định hình lại cách chúng ta bài trí và tận hưởng ngôi nhà của mình (Ảnh; Replica).

Không gian linh hoạt, nhưng vẫn có “ranh giới cảm xúc”

Thay vì thiết kế phòng ốc theo công năng cứng nhắc, nội thất 2026 ưu tiên những không gian có thể thay đổi mục đích sử dụng trong ngày. Phòng khách ban ngày là nơi làm việc, tối đến trở thành khu vực thư giãn hoặc sinh hoạt chung của cả nhà. Điều khác biệt nằm ở chỗ, sự linh hoạt này không còn mang cảm giác tạm bợ.

Các gia đình bắt đầu tạo “ranh giới mềm” bằng cách sử dụng ánh sáng, thảm trải sàn, màu sơn hoặc cách bố trí đồ đạc để phân định từng khu vực. Cách làm này đặc biệt phù hợp với căn hộ chung cư diện tích vừa và nhỏ, nơi mỗi mét vuông đều cần được sử dụng hiệu quả mà vẫn giữ được sự dễ chịu.

Đường cong lên ngôi, nhà ở bớt cứng và bớt mệt

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của nội thất năm 2026 là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các đường cong. Sofa bo tròn, bàn trà oval, ghế tựa lưng cong hay thậm chí là các vòm cửa giả đều mang lại cảm giác mềm mại, thư giãn hơn so với thiết kế vuông vức trước đây.

Với nhịp sống đô thị nhiều áp lực, không gian sống có đường cong giúp giảm cảm giác căng thẳng một cách tự nhiên. Đối với nhà Việt, xu hướng này còn có lợi thế an toàn hơn cho gia đình có trẻ nhỏ, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi - điều mà nhiều người luôn tìm kiếm khi trở về nhà.

Màu sắc trầm ấm, gợi cảm giác “ở lại”

Nếu những năm trước là thời của trắng , xám và be lạnh, thì nội thất 2026 đánh dấu sự trở lại của các gam màu trầm ấm. Những tông như nâu đất, xanh ô-liu, be ấm, vàng nhạt hay terracotta được sử dụng nhiều hơn, không phải để gây ấn tượng mạnh mà để tạo cảm giác dễ chịu khi sống lâu dài.

Trong bối cảnh khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, các gam màu này thường được phối hợp khéo léo với vật liệu thoáng nhẹ và ánh sáng tự nhiên để tránh cảm giác nặng nề. Khi sử dụng đúng cách, màu trầm không làm nhà tối đi mà ngược lại, giúp không gian có chiều sâu và cảm giác “ở lại được lâu”, thay vì chỉ đẹp khi nhìn.

Nội thất “chạm được”, ưu tiên cảm giác hơn hình thức

Một điểm chung của nhiều xu hướng nội thất năm 2026 là sự quay về với trải nghiệm xúc giác. Vải thô, gỗ tự nhiên, đá mờ, mây tre, linen hay cotton được ưu tiên hơn các bề mặt quá bóng bẩy. Không gian sống vì thế trở nên thân thiện, gần gũi và có cảm giác thật hơn.

Điều này đặc biệt phù hợp với người Việt bởi thói quen sinh hoạt thường gắn với tiếp xúc trực tiếp: ngồi sàn, dựa sofa, chạm tay vào bàn ghế mỗi ngày. Nội thất không chỉ để nhìn, mà để sử dụng và cảm nhận. Những món đồ mang lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào thường được giữ lại lâu hơn, ít bị thay thế theo trào lưu.

Ít đồ hơn, nhưng chọn kỹ hơn

Thay vì cố gắng lấp đầy không gian, nhiều gia đình bắt đầu theo đuổi lối sống “ít nhưng đủ”. Nội thất năm 2026 không khuyến khích mua sắm dàn trải, mà tập trung vào những món đồ thật sự cần thiết, có chất lượng tốt và dùng được lâu dài.

Xu hướng này không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng hơn mà còn giảm áp lực dọn dẹp, bảo quản - điều rất thực tế với các gia đình bận rộn. Một chiếc sofa thoải mái, một bộ bàn ăn vừa vặn, vài món trang trí mang dấu ấn cá nhân đôi khi tạo nên không gian sống dễ chịu hơn nhiều so với căn nhà đầy ắp đồ đạc.