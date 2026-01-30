Vingroup xin thôi làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Bộ Xây dựng nói gì?

Tại họp báo thường kỳ tổ chức vào chiều 30/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã có chia sẻ liên quan đến việc doanh nghiệp xin rút làm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định quan điểm dự án muốn huy động tất cả nguồn lực xã hội tham gia, nhưng cần đảm bảo tính khả thi, chứ không đẩy trách nhiệm, rủi ro cho doanh nghiệp.

“Không thể đẩy những cái khó sang cho doanh nghiệp mà Nhà nước vẫn phải đảm nhiệm. Kinh nghiệm đối với phương thức đầu tư PPP, nếu dự án không khả thi về mô hình tài chính thì không thể “bắt” doanh nghiệp tham gia”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nói.

Một dự án đường sắt cao tốc tại nước ngoài (Ảnh: Shutterstock).

Đại diện Bộ Xây dựng thông tin thêm, phải có báo cáo nghiên cứu khả thi mới có đủ số liệu để thông tin về tổng mức đầu tư, hiệu quả và mô hình đầu tư. Ở bước tiền khả thi chưa thể có đủ số liệu đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, cũng như các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

Bộ Xây dựng đang tìm những đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về đường sắt tốc độ cao, giúp nghiên cứu lựa chọn giải pháp kỹ thuật, tổ chức hướng tuyến... và sau đó đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Mới nhất, Bộ Xây dựng ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư dự án, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thăng Long, có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu VT - 01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam).

Sau khi hoàn thành, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hai ban chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án.