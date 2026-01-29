Bãi cọc bê tông ở dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỷ đồng của FLC

Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh (gọi tắt Công ty FAM Hà Tĩnh, thuộc Tập đoàn FLC) triển khai tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018.

Hiện trạng dự án 300 tỷ đồng của FLC (Video: Dương Nguyên).

Theo quyết định đầu tư, Công ty FAM Hà Tĩnh thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích khoảng 240ha, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án trong 50 năm.

Mục tiêu của dự án là trồng trọt, sản xuất rau củ quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, cơ giới hóa phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Theo kế hoạch, đến tháng 1/2019, chủ đầu tư phải hoàn thành hạ tầng và đưa dự án vào hoạt động. Chủ đầu tư sau đó đã cải tạo, lắp đặt giàn bê tông, trồng thử nghiệm giống cây thanh long ruột đỏ và một số loại rau, củ, quả khác nhưng hiệu quả rất thấp nên không dám mở rộng.

Một thời gian sau, Công ty FAM Hà Tĩnh xin giảm quy mô và thậm chí chuyển đổi sang việc nuôi lợn quy mô 60.000 con/lứa do sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khó khăn, nhưng không được tỉnh đồng ý. Sau đó, dự án không phát triển thêm, đất phần lớn bị bỏ hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, hàng nghìn cọc bê tông từng được chôn xuống vùng đất cát để phục vụ dự án nằm trơ trọi. Hệ thống ống tưới nước nhỏ giọt cho cây trồng đã hư hỏng.

Dãy nhà làm việc, nhà xưởng của dự án được một đơn vị thuê lại để làm nơi ở cho công nhân, đồng thời chứa máy móc, phương tiện.

Sau nhiều đợt bão lớn trong năm 2025, dãy nhà xưởng, nhà làm việc và nhà màng lưới bị hư hỏng, tốc mái.

Khuôn viên dự án phủ kín cỏ dại, trở thành nơi người dân tận dụng để chăn thả bò.

Theo người dân địa phương, tuyến đường nội bộ xuyên qua khu đất dự án từng bị lợi dụng làm điểm xúc trộm cát. Điều này buộc cơ quan chức năng phải dựng rào chắn, tạo vật cản nhằm ngăn phương tiện ra vào.

Đến cuối tháng 12/2024, chính quyền Hà Tĩnh đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu chủ đầu tư khắc phục tồn tại, nếu không sẽ xem xét chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án.

Ngày 29/1, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Như Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, cho biết Thường trực Tỉnh ủy mới đây đã tổ chức cuộc họp liên quan đến dự án. Địa phương kiến nghị nếu Tập đoàn FLC không tiếp tục triển khai, cần sớm chấm dứt. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn làm tiếp, nên chuyển hướng sang phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở thay vì nông nghiệp.

Bởi theo bà Ngọc, lĩnh vực này không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chiến lược của địa phương. Đồng Tiến tương lai được xác định là một trong những xã, phường thuộc đô thị trung tâm của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã giao các sở, ngành nghiên cứu phương án nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, khu đất dự án hiện bỏ hoang, nhếch nhác, gây lãng phí quỹ đất và mất mỹ quan. Người dân địa phương bày tỏ mong muốn nếu chưa thu hút được dự án mới, nên tạm thời cho họ mượn đất để canh tác, tránh để hoang hóa kéo dài.

Vị trí dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC (Ảnh: Google Maps).