Novaland lãi đột biến hơn 3.600 tỷ đồng quý IV/2025 nhờ hoạt động tài chính

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025.

Theo đó, doanh thu quý đạt 1.567 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế công ty lại tăng đột biến, đạt hơn 3.638 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ gần 18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một dự án của Novaland (Ảnh: CĐT).

Biến động này đến từ việc tập đoàn ghi nhận doanh thu tài chính và thu nhập khác tăng đột biến.

Cụ thể, lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư hơn 1.097 tỷ đồng, lãi tiền cho vay hơn 1.045 tỷ đồng và hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế hơn 1.271 tỷ đồng. Theo thuyết minh, doanh nghiệp đã ghi nhận hoàn nhập nghĩa vụ tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất liên quan đến dự án Lakeview City.

Lũy kế cả năm, công ty đạt doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng, phần lớn là bàn giao các dự án mà doanh nghiệp triển khai. Lợi nhuận sau thuế 1.819 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ hơn 4.394 tỷ đồng năm trước.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 249.792 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.392 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Cũng đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay của Novaland là 67.191 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan trọng để tăng tốc triển khai các dự án.

Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ đạt 16.932 tỷ đồng, trên vốn chủ sở hữu 58.850 tỷ đồng.