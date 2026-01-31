Mỹ nêu thương vong của Nga - Ukraine trong xung đột

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Thương vong của hai bên

Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hàng trăm nghìn người, chủ yếu là binh lính, đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo ông Trump, chỉ riêng tháng trước, Ukraine và Nga đã mất 29.000 binh sĩ.

"Tôi cho rằng chúng ta đang có cơ hội tốt để giải quyết vấn đề này", ông Trump nói.

Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố ông đã góp phần kết thúc 8 cuộc xung đột trên thế giới.

"Tôi nghĩ họ (Nga - Ukraine) có cơ hội. Chúng tôi đã nỗ lực. Tôi đã kết thúc 8 cuộc chiến. Tôi nghĩ tất cả cuộc chiến đó đều có thể khó khăn hơn cuộc chiến này. Nhưng (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đối đầu nhau, và điều đó khiến mọi việc rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến một thỏa thuận”, ông Trump nói thêm.

Theo ước tính của hãng thông tấn TASS (Nga) dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 510.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh năm 2025.

Theo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất binh sĩ của Ukraine tính đến đầu năm 2025 đã lên tới hơn một triệu người.

Như vậy, tổng số thương vong của Kiev đã lên tới hơn 1,5 triệu người kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Vào tháng 11/2025, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Trong bản cập nhật ngày 1/1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 418.170 binh sĩ, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương, chỉ riêng trong năm 2025. Con số này, nhìn chung phù hợp với các đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây, nhiều khả năng bao gồm những người thiệt mạng, bị bắt, bị thương và mất tích.

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về số liệu thương vong do bên còn lại công bố.

Nỗ lực đàm phán

Một vòng đàm phán mới về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi. Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ không tham gia các cuộc đàm phán, mà sẽ được tổ chức trực tiếp giữa Ukraine và Nga.

Các cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1 và được cả Washington và Kiev đánh giá tích cực.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, dự kiến ​​đến Miami, Mỹ vào ngày 31/1. Ông Dmitriev sẽ có một loạt cuộc gặp với các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, các cuộc gặp sẽ là các cuộc thảo luận ở cấp làm việc, nhưng chương trình nghị sự chưa được công bố chính thức.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với Ukraine rằng các đảm bảo an ninh sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của Kiev trong các vấn đề lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/1 xác nhận Nga đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã đề nghị Nga ngừng tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine do thời tiết cực lạnh tại nước này.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn đề nghị của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định đây không phải thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Ông tuyên bố, Ukraine sẵn sàng hành động tương xứng nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói, cơ hội hạ nhiệt xung đột đã được phía Mỹ đề xuất trong các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên tại Abu Dhabi vào cuối tuần trước. Ông nói thêm thời gian hoặc địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo có thể thay đổi dù ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ năm. Quân đội Nga tiếp tục tiến công chậm nhưng chắc tại khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine, và Moscow điều hàng trăm máy bay không người lái trong các cuộc tập kích gần như hàng ngày nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở xa tiền tuyến.

Kể từ mùa thu năm ngoái, Nga đã tăng cường đánh phá ngành điện của Ukraine, đẩy Kiev vào cảnh mất điện và giá lạnh trong một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất của thập niên qua.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cho đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể. Ông Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ nhạy cảm liên quan đến Donetsk và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn chưa được giải quyết.

Nga đề nghị Ukraine phải nhượng toàn bộ quyền kiểm soát Donbass và Moscow sẽ vận hành hoàn toàn Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những yêu cầu này.