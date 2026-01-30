6 mẹo trang trí nhà đơn giản nhưng tạo khác biệt lớn cho năm mới

Khi nhịp sống ngày càng nhanh, nhu cầu làm mới không gian sống vẫn luôn hiện hữu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư lớn cho việc sửa sang nhà cửa.

Thực tế cho thấy, nhiều thay đổi nhỏ trong cách trang trí lại mang đến cảm giác mới mẻ và dễ chịu hơn cả. Những xu hướng trang trí nhà ở gần đây tập trung vào tính linh hoạt, cảm xúc và khả năng thích nghi với đời sống thường ngày của gia đình Việt.

Một vài thay đổi nhỏ mang lại hiệu quả lớn cho ngôi nhà bạn dịp năm mới (Ảnh: Unspalsh).

Thay đổi ánh sáng để “đổi mood” cho cả căn nhà

Ánh sáng là yếu tố tác động mạnh mẽ đến cảm nhận không gian nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều gia đình đang dần chuyển từ ánh sáng trắng mạnh sang ánh sáng ấm, dịu hơn vào buổi tối. Chỉ cần bổ sung một vài đèn bàn, đèn sàn hoặc đèn treo tường ánh vàng nhẹ, không gian đã trở nên thư giãn và dễ chịu hơn rất nhiều.

Cách bố trí ánh sáng theo từng khu vực cũng giúp không gian linh hoạt hơn. Phòng khách có thể đủ sáng ban ngày, nhưng ấm áp và gần gũi hơn khi tối đến, phù hợp với thói quen sinh hoạt gia đình.

Làm mới không gian bằng vải vóc và chất liệu mềm

Rèm cửa, vỏ gối, khăn trải bàn hay thảm trải sàn là những món đồ có thể thay đổi dễ dàng mà không tốn nhiều chi phí. Việc thay vải theo mùa, ưu tiên chất liệu nhẹ, thoáng vào mùa nóng và ấm áp hơn khi trời se lạnh giúp không gian sống luôn có cảm giác mới.

Với khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, các chất liệu tự nhiên như cotton, linen hoặc sợi dệt thô được ưa chuộng vì dễ vệ sinh, nhanh khô và mang lại cảm giác gần gũi.

Đưa thiên nhiên vào nhà theo cách vừa đủ

Cây xanh tiếp tục là yếu tố được nhiều gia đình lựa chọn, nhưng xu hướng hiện nay không còn là đặt thật nhiều cây trong nhà. Thay vào đó, chỉ một vài chậu cây nhỏ đặt đúng vị trí như ban công, bệ cửa sổ hay góc phòng khách cũng đủ tạo điểm nhấn.

Việc chọn cây dễ chăm sóc, phù hợp với ánh sáng trong nhà giúp không gian luôn tươi mới mà không tạo thêm áp lực trong sinh hoạt hằng ngày.

Treo tranh và ảnh theo “câu chuyện” riêng

Thay vì treo tranh rải rác, nhiều gia đình bắt đầu sắp xếp tranh và ảnh theo cụm, tạo thành một góc kể câu chuyện riêng của gia đình. Đó có thể là ảnh kỷ niệm, tranh du lịch hoặc các tác phẩm nghệ thuật đơn giản nhưng mang ý nghĩa cá nhân.

Cách làm này giúp không gian sống mang dấu ấn riêng, tránh cảm giác rập khuôn như nhà mẫu, đồng thời tạo điểm nhìn thú vị cho phòng khách hoặc hành lang.

Giữ bề mặt gọn gàng để không gian “thở”

Một trong những mẹo trang trí hiệu quả nhất lại đến từ việc bớt trang trí. Khi bề mặt bàn, kệ hay tủ được giữ gọn gàng, những món đồ còn lại tự nhiên trở nên nổi bật hơn. Khoảng trống vì thế không còn bị xem là thiếu, mà là phần cần thiết để cân bằng thị giác.

Bạn sẽ nhận ra rằng, chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc và loại bỏ những món ít dùng, căn nhà đã trở nên thoáng và dễ chịu hơn mà không cần mua sắm thêm.

Tạo góc nhỏ dành riêng cho bản thân

Xu hướng trang trí mới còn nhấn mạnh vào những góc nhỏ phục vụ nhu cầu cá nhân như góc đọc sách, góc uống trà hay một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Không cần diện tích lớn, những góc này mang lại cảm giác riêng tư và giúp ngôi nhà trở thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Trong xu hướng nhiều người làm việc tại nhà, việc có một góc nhỏ để tách khỏi nhịp sinh hoạt chung giúp cân bằng cảm xúc và nâng cao chất lượng sống.