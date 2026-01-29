TPHCM cảnh báo người dân khi mua nhà đất, tránh bị lừa

Nhiều chủ đầu tư năng lực yếu kém

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM vừa phát đi thông báo một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo đó, cơ quan này nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ ra việc người dân thực hiện các giao dịch liên quan nhà, đất tại các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí bị lừa.

TPHCM cảnh báo người dân trong việc giao dịch nhà, đất (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra trên thực tế thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án do năng lực tài chính yếu kém, nguồn vốn ít, không đủ khả năng tài chính để hoàn thiện dự án đã lách luật bán đất dưới nhiều hình thức như: hợp đồng đặt cọc, đặt chỗ, hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc góp vốn xây dựng nhà ở... khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Thậm chí tại một số dự án nhà ở, chủ đầu tư còn chưa thực hiện thủ tục giao đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định để được cấp sổ hồng dự án nhưng vẫn rao bán, giao dịch ngầm.

Nhà đầu tư thứ cấp 1 sau khi nhận chuyển nhượng lại tiếp tục bán giấy tay cho nhà đầu tư thứ cấp 2, 3... Điều này gây nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng do các hợp đồng giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc, giấy tay có giá trị pháp lý hạn chế, không được pháp luật bảo vệ.

Hậu quả để lại là người dân không được cấp sổ hồng, phát sinh tranh chấp, sự việc kéo dài rất nhiều năm và rất khó khăn trong công tác xử lý, người dân cũng rất khó khăn trong việc thu hồi lại giá trị tài sản mà họ đã chi trả.

Vì vậy, người dân khi thực hiện giao dịch bất động sản cần phải lưu ý kỹ và chỉ thực hiện giao dịch bất động sản khi đã kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định.

Trong trường hợp có nhu cầu, người dân có thể chủ động liên hệ UBND xã, phường nơi có đất hoặc hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai để được hướng dẫn cũng như để được cung cấp thông tin cần thiết trước khi xác lập giao dịch.

Kiểm tra kỹ pháp lý nhà đất, dự án

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế thiệt hại cho người dân, Văn phòng đăng ký đất đai khuyến nghị một số lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Khi thực hiện các giao dịch bất động sản, người dân cần xem xét kỹ các điều kiện về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tránh rủi ro.

Đồng thời, người mua cần kiểm tra diện tích thửa đất, vị trí, số thửa, số tờ bản đồ, thời hạn sử dụng, có bị hạn chế quyền sử dụng do nợ tiền đất, biến động quyền sử dụng đất ra sao... so với giấy chứng nhận.

Tiếp theo, cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến thửa đất như thông tin quy hoạch, kê biên, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thu hồi...

Cần tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý và tìm hiểu các giấy tờ có liên quan đến thửa (lô) đất cần mua; tìm hiểu điều kiện tách thửa đất; thông tin về chủ đầu tư dự án; giấy tờ pháp lý của dự án; khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư; mức độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, người dân phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu huy động vốn thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng.