Khẩu vị của giới đầu tư bất động sản thời điểm cuối năm

Những thay đổi trong khẩu vị xuống tiền của giới tinh hoa dịp cuối năm

Kinh tế Việt Nam năm 2025 vừa bứt tốc ấn tượng khi ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt 514 tỷ USD. Cùng với sự ổn định và phát triển ngoạn mục về kinh tế, GDP bình quân đầu người ước đạt 125,5 triệu đồng (tương đương 5.026 USD), tăng 326 USD so với năm trước

Kinh tế Việt Nam 2025 tăng trưởng vượt bậc (Ảnh: Cục Thống kê).

Theo Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam có hơn 5.400 người sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 Đông Nam Á, bằng 1/2 Singapore và cao ngang ngửa New Zealand, Áo. Danh mục đầu tư nổi bật của giới siêu giàu là bất động sản và vàng. Khảo sát năm 2025 cho thấy, trung bình người Việt phân bổ tới 31% tài sản vào bất động sản và 14% vào vàng, trước bối cảnh lạm phát và các kênh đầu tư khác kém hiệu quả.

Đối với bất động sản, cuối năm thường là thời điểm giới siêu giàu lựa chọn để bổ sung danh mục tài sản sau một năm làm việc và tích lũy. Với nhà đầu tư thông thái, đây cũng là thời điểm xuống tiền, đón nhịp tăng trưởng bất động sản của năm mới.

Tuy nhiên, nếu như trước đây, các quyết định đầu tư thường nghiêng nhiều về khả năng sinh lời ngắn hạn, thì trong vài năm trở lại đây, khẩu vị của giới tinh hoa Hà Nội đã có sự dịch chuyển trong tư duy định vị giá trị tài sản và hưởng thụ.

Theo đó, tài sản phải đảm bảo pháp lý minh bạch để tích sản, thuộc phân khúc hạng sang nhưng vẫn có biên độ tăng giá bền vững. Mỗi bất động sản được chọn không còn đơn thuần là biểu tượng thành công, mà phải là nơi vừa lưu giữ tài sản, vừa định vị giá trị sống của chủ nhân.

Trong bức tranh ấy, bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm nội đô đang dần quay trở lại vị trí ưu tiên, là điểm neo giá trị trong danh mục tài sản của giới thượng lưu.

Lý do giới thượng lưu quan tâm bất động sản nội đô

Với đặc thù lịch sử phát triển lâu đời, quỹ đất nội đô Hà Nội luôn khan hiếm, gần như không còn dư địa cho các dự án mới. Bất động sản tại các khu vực trung tâm liền kề phố cổ trong bán kính 5km như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, gần như không còn.

Bất động sản tại trung tâm có hấp lực với giới đầu tư bởi đó là điểm hội tụ của những dòng tiền nhạy bén. Sức hút của phân khúc này đến từ sự khan hiếm, bảo chứng cho sự thành đạt, có khả năng sinh lời vừa thuận tiện cho công việc, di chuyển.

Mỗi dự án mới ra mắt tại nội đô đều gây chú ý trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Theo CBRE, trong quý cuối năm 2025, nguồn cung từ các đại đô thị tại Văn Giang (Hưng Yên, giáp ranh Hà Nội) chiếm tỷ trọng đáng kể. Các đợt mở bán mới tại khu vực này chiếm hơn 60% tổng nguồn cung toàn thị trường trong quý IV, và gần 40% tổng nguồn cung mở bán tại khu vực Hà Nội trong năm 2025.

Thế nhưng, nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang tại trung tâm, phục vụ mục đích ở thực, kinh doanh lẫn tích lũy tài sản vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, tòa tháp đôi biểu tượng Rivea Residences phía Nam Hà Nội gây chú ý khi ra mắt thị trường khu vực trung tâm.

Tầm nhìn panorama (toàn cảnh) đắt giá từ Rivea Residences (Ảnh: CĐT).

Đây là dự án của Meygroup, nằm trong quần thể khu phức hợp hạng sang, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đảm bảo nhu cầu an cư - giáo dục - thương mại của khu vực.

Với vị trí nằm ở tọa độ vàng giáp ranh trung tâm, từ đây, cư dân dễ dàng kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch. Điểm nhấn của dự án là mỗi căn hộ đều sở hữu tầm view (tầm nhìn) sông Hồng và phố cổ cùng mảng xanh công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha đối diện.

Trong cơ cấu sản phẩm của Rivea Residences, các căn hộ duplex The Rey Edition là điểm nhấn, được “đo ni đóng giày” cho giới tinh hoa, những người chọn giá trị độc bản và tĩnh lặng.

Với độ cao lý tưởng từ tầng 20, The Rey Edition tách biệt khói bụi, ồn ào và mang đến sự riêng tư tối đa (Ảnh: CĐT).

Các căn duplex tại đây có số lượng giới hạn, được định vị là một tài sản mang tính sưu tầm - nơi giá trị không nằm ở sự phô trương, mà ở chiều sâu trải nghiệm. Thiết kế thông tầng, tầm nhìn khoáng đạt, không gian riêng tư và những đặc quyền cá nhân hóa tại mỗi căn hộ tạo nên chuẩn mực sống khác biệt, khó tìm thấy trong bối cảnh đô thị hiện nay.

Trên bình diện thị trường, duplex nội đô còn sở hữu lợi thế về khả năng cho thuê và thanh khoản. Khu vực trung tâm Hà Nội tập trung đông đảo cộng đồng chuyên gia cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế - nhóm khách có nhu cầu ở thực lớn, ổn định và sẵn sàng chi trả cho không gian sống xứng tầm. Nguồn cung khan hiếm trong khi cầu bền vững giúp duplex dễ khai thác dòng tiền dài hạn, giữ giá tốt, là tài sản duy trì sức hấp dẫn khi chuyển nhượng.

Những giá trị cốt lõi của bất động sản nội đô vẫn giữ được sức hấp dẫn bởi đây không đơn thuần là một tài sản đầu tư mà còn thể hiện chất sống của giới siêu giàu hiện nay: vừa hưởng thụ, vừa gìn giữ và trao truyền cho con cháu.