Ai phải di dời khi Hà Nội tái cấu trúc?

Tại báo cáo các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được Hà Nội thông qua ngày 27/1, đáng chú ý có nội dung hơn 860.000 người sẽ được bố trí lại chỗ ở để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn của Thủ đô.

Hà Nội cho biết việc thực hiện tái cấu trúc đô thị nhằm tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị").

Về tổng thể, phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Việc di dời tập trung ở vùng đô thị lõi (Ảnh: Hải Long).

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2026-2035, Hà Nội di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2036-2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3.

Như vậy, trong giai đoạn 2026-2045, thành phố di dời hơn 860.000 người để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.

Song song với việc di dời, Hà Nội đề xuất tái cấu trúc dân cư theo hướng giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc. Những khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Về nguồn lực, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, với sự tham gia chủ đạo của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.

Theo TP Hà Nội, việc tái cấu trúc đô thị cũng nhằm tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới; giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.

Về mô hình, Hà Nội cho biết sẽ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa, kiến trúc của thành phố theo hướng hài hòa giữa truyền thống và phát triển (gìn giữ "hồn cốt" Thăng Long - Hà Nội, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - kiến trúc đặc trưng).

Bên cạnh đó, cách mạng về hệ thống hạ tầng, sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan đô thị, kiến tạo một cấu trúc đô thị mới, một giá trị mới theo mô hình “Đa tầng - Đa lớp“.