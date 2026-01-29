Khu hồ Gươm, phố cổ mà di dời dân đi sẽ được dùng làm gì?

Giai đoạn 2026-2045, Hà Nội cho biết sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2 để tái thiết đô thị.

Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Cụ thể, với khu trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, Hà Nội định hướng xuyên suốt là bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa song song với tái thiết có chọn lọc. Các khu dân cư mật độ cao, hạ tầng quá tải sẽ từng bước được tái cấu trúc, nhường chỗ cho việc mở rộng quảng trường, vườn hoa, cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Khu vực phố cổ được ưu tiên bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và giá trị văn hóa, truyền thống (Ảnh: Hữu Nghị).

Một phần quỹ đất sau tái thiết được đề xuất để xây dựng các công trình cơ quan, công cộng và dịch vụ đô thị chất lượng cao, từng bước hình thành trung tâm chính trị - kinh tế - tài chính - thương mại của Thủ đô, có quy mô và hình ảnh tương xứng vai trò quốc gia và khu vực. Tại khu vực này, phát triển ngầm được ưu tiên mạnh, nhằm hạn chế can thiệp không gian trên mặt đất.

Tại khu phố cổ, việc di dời một phần dân cư được xem là điều kiện tiên quyết để bảo tồn và phục dựng giá trị kiến trúc - văn hóa truyền thống. Quỹ đất và không gian sau giãn dân sẽ được tổ chức lại để phát triển phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới của Hà Nội, với các tuyến phố, công trình hai bên mang kiến trúc truyền thống, trong khi lõi ô phố được tái cấu trúc theo mô hình hiện đại nhằm tăng hiệu quả khai thác.

Khu vực này được định hướng khai thác kinh tế vỉa hè, kinh tế đêm, văn hóa ẩm thực, tạo dựng các không gian đi bộ, không gian sáng tạo mang bản sắc Hà Nội, đồng thời phát triển các mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Với khu phố cũ, định hướng là bảo tồn hình thái không gian đô thị đặc trưng thời kỳ Pháp thuộc, như mô hình “thành phố vườn”, với mạng lưới đường bàn cờ, vỉa hè rộng, quảng trường và hồ nước đan xen.

Với khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, trục cảnh quan sông Hồng, các khu dân cư hiện hữu có mật độ cao, hạ tầng yếu sẽ được tái cấu trúc toàn diện. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên cho tôn tạo, nâng cấp không gian cảnh quan, tăng cường giao thông, đầu tư các công trình mới có kiến trúc hài hòa, bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử hiện hữu.

Mục tiêu là biến khu vực này thành không gian cảnh quan và môi trường bậc nhất của thành phố, vừa là lá phổi sinh thái, vừa là trục phát triển du lịch - dịch vụ - văn hóa, gắn với hình ảnh đô thị hiện đại hướng ra sông, hồ.

Tại các khu vực nội đô còn lại, Hà Nội cho biết sẽ tái cấu trúc đô thị toàn diện, thực hiện giải tỏa quy mô lớn theo đơn vị ô phố. Các trung tâm mới sẽ được hình thành dựa trên hệ thống TOD, khuyến khích phát triển cao tầng trong bán kính khoảng 500m quanh các nhà ga metro.