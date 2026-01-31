Lại xây nhà nhầm đất ở Hải Phòng, chủ nhà cầu cứu “thần đèn”, tố cáo cán bộ

Ngôi nhà 3,5 tầng nằm vắt sang đất hàng xóm

Sự việc hy hữu xây nhầm nhà trên đất người khác lại vừa xảy ra tại Hải Phòng. Ngôi nhà cao 3 tầng 1 tum bị xây nhầm một phần sang đất liền kề, khiến chủ nhà phải thuê “thần đèn” để di chuyển toàn bộ công trình về đúng vị trí thửa đất của mình.

Người trong cuộc là bà Phạm Thị Hường (49 tuổi, trú tại Hải Phòng) cho biết, ngôi nhà được gia đình xây dựng tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, nhưng sau này mới phát hiện phần đuôi nhà đã lấn sang đất của hộ bên cạnh.

Khu vực khoanh đỏ là vị trí cũ của ngôi nhà, còn phần bôi xanh là đất của hàng xóm. Vị trí khoanh đỏ, bôi xanh có thể chưa thực sự chính xác 100%, chỉ nhằm giúp độc giả dễ hình dung sự việc (Ảnh đồ họa: Hoàng Dũng).

Theo trình bày của bà Hường, khoảng tháng 12/2023, gia đình bà mua 2 mảnh đất liền kề nhau tại thôn Lương Đường, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, nay là phường Hòa Bình, TP Hải Phòng. Hai mảnh đất này được tách ra từ một thửa lớn, chia thành 5 lô đất riêng biệt.

Thời điểm mua đất, giữa các lô đều có mốc giới được xây bằng hàng gạch. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, gia đình bà Hường được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả 2 thửa.

Cuối năm 2023, gia đình bà Hường tiến hành xây dựng ngôi nhà 3 tầng 1 tum trên một trong hai lô đất đã mua. Để bảo đảm xây dựng đúng ranh giới thửa đất theo sổ đỏ, bà Hường cho biết đã nhờ người thân liên hệ cán bộ địa chính địa phương để đo đạc lại mốc giới.

Cụ thể, em trai bà Hường là anh Phạm Văn Thắng đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Duy, cán bộ địa chính xã Hòa Bình thời điểm đó, cùng một cán bộ khác tên Kiên, xuống hiện trường đo đạc, hướng dẫn thợ xây cắm mốc giới.

Bà Hường cho biết, khi ông Duy xuống đo đạc, bà có hỏi liệu có cần kiểm tra sổ đỏ hay không, nhưng ông Duy trả lời không cần vì đã có số liệu sẵn. Sau đó, ông Duy chỉ vị trí để thợ xây cắm mốc và gia đình bà tiến hành xây dựng theo hướng dẫn.

Theo giải thích của bà Hường, thời điểm cuối năm 2023, khu vực này vẫn là đơn vị hành chính cấp xã nên việc xây dựng nhà ở không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.

Đến khoảng tháng 6/2024, ngôi nhà của gia đình bà Hường hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Gia đình sinh sống ổn định trong hơn một năm mà không phát sinh tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến mốc giới đất đai.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, khi hộ liền kề là gia đình chị Trần Thị Vân mời cán bộ địa chính phường Hòa Bình xuống đo đạc để chuẩn bị xây dựng nhà mới, sự việc bất ngờ được phát hiện.

Qua đo đạc, cán bộ địa chính xác định thửa đất của gia đình chị Trần Thị Vân, nằm giữa các lô đất, bị thiếu hơn 2,3m chiều rộng phía cuối thửa đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

Sau khi tiến hành đo đạc lại toàn bộ các lô đất trong khu vực, địa chính phường Hòa Bình thông báo căn nhà của gia đình bà Hường đã được xây dựng sai vị trí, cụ thể là lấn sang một phần đất thuộc thửa của gia đình chị Trần Thị Vân.

Tố cáo cán bộ địa chính đo đạc, cắm mốc sai

Trước sự việc này, bà Hường cho rằng việc gia đình bà xây nhầm sang đất hàng xóm có một phần trách nhiệm của cán bộ địa chính đã trực tiếp đo đạc, hướng dẫn cắm mốc giới ban đầu.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận với ông Duy không đạt kết quả, bà Hường đã làm đơn tố cáo gửi UBND phường Hòa Bình, phản ánh việc cán bộ địa chính đo đạc, cắm mốc sai, dẫn đến hậu quả gia đình bà xây nhầm nhà.

Bà Hường cho biết, để khắc phục sai sót và tránh phát sinh tranh chấp kéo dài, gia đình bà đã thuê “thần đèn” và hoàn tất việc di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của gia đình.

Phần đất trước đó bị căn nhà lấn sang, gia đình bà Hường đang đề nghị UBND phường Hòa Bình cử cán bộ chuyên môn xuống đo đạc, xác định lại mốc giới theo đúng diện tích và kích thước ghi trong sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân.

Theo bà Hường, trong trường hợp việc đo đạc lại cho thấy diện tích hoặc kích thước các thửa đất không đúng với giấy chứng nhận, gia đình bà sẽ có ý kiến với cơ quan đã cấp sổ đỏ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Liên quan đến nội dung tố cáo, lãnh đạo UBND phường Hòa Bình cho biết địa phương đã nhận được đơn của bà Hường phản ánh ông Nguyễn Văn Duy đo đạc, cắm mốc sai thửa đất.

Phường đã mời bà Hường và ông Duy đến làm việc. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bà Hường không cung cấp được hồ sơ, chứng cứ chứng minh nội dung tố cáo, do đó UBND phường không thụ lý, giải quyết theo trình tự tố cáo.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cho biết thêm, ngoài đơn tố cáo, bà Hường còn có đơn đề nghị UBND phường hỗ trợ đo đạc, xác định lại mốc giới thửa đất sau khi gia đình đã chủ động di dời căn nhà về đúng vị trí.

Trong đơn, bà Hường thừa nhận quá trình xây dựng có sai sót khiến căn nhà đè sang một phần đất của thửa bên cạnh và mong muốn cơ quan chức năng xuống giải quyết để trả lại phần đất cho hộ liền kề.

Ngôi nhà của bà Hường và lô đất của chị Vân ở thời điểm chưa nhờ "thần đèn" di dời (Ảnh: Đ.X.).

Chia sẻ thêm, bà Hường cho biết việc cán bộ địa chính xuống đo đạc, chỉ mốc giới cho gia đình bà không lập biên bản hay giấy tờ ký kết. Tuy nhiên, bà khẳng định nội dung tố cáo là có cơ sở và có nhân chứng là thợ xây cùng em trai bà.

Theo bà Hường, nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng ở cấp phường, gia đình bà sẽ tiếp tục làm đơn khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.