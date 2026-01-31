Người mẫu Việt diễn thời trang cao cấp tại Paris từng bị chê bai ngoại hình

Dahan Phương Oanh: Người mẫu Việt diễn thời trang cao cấp tại Paris (Video: Nhân vật cung cấp).

Người mẫu Việt diễn ở tuần lễ thời trang cao cấp nhất thế giới

Mới đây, người mẫu Dahan Phương Oanh gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris (Paris Haute Couture Week), trình diễn cho nhà mốt Armani Privé.

Trong bộ sưu tập cao cấp của Giorgio Armani, Phương Oanh đảm nhận vị trí người mẫu trình diễn một thiết kế mang tinh thần tối giản đặc trưng của thương hiệu, với kỹ thuật xử lý chất liệu và phom dáng đòi hỏi sự kiểm soát hình thể khắt khe.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Oanh cho biết việc được góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris là cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của cô, sau nhiều năm theo đuổi công việc người mẫu ở thị trường quốc tế.

Dahan Phương Oanh trình diễn trang phục của Giorgio Armani (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về kinh nghiệm trình diễn ở các tuần lễ thời trang cao cấp, Phương Oanh cho biết haute couture luôn có tiêu chuẩn khắt khe hơn bình thường, đặc biệt với người mẫu châu Á.

“Chiều cao tối thiểu thường là 1,77m. Vòng hông không được quá 90cm vì đồ may đo rất chuẩn tỷ lệ. Nếu vượt con số đó, bạn gần như không thể mặc vừa”, cô nói.

Bên cạnh hình thể, theo Phương Oanh, các thương hiệu tuyển người mẫu quốc tế còn đặc biệt chú ý đến thần thái và nền tảng văn hóa. Nhà tuyển dụng tìm kiếm gương mặt châu Á có sự trong trẻo nhưng phải có chiều sâu.

Casting Director (đạo diễn tuyển mẫu) chỉ cần nhìn cách đi, cách nói chuyện là có thể cảm nhận được người mẫu có phù hợp với thương hiệu hay không. Vì vậy, quy trình casting diễn ra rất nhanh chóng, gọn nhẹ.

So sánh giữa thị trường trong nước và quốc tế, Phương Oanh cho rằng cách đánh giá người mẫu có sự khác biệt rõ rệt. Theo cô, ở Việt Nam, yếu tố “hot” và các mối quan hệ ảnh hưởng nhiều đến cơ hội hơn. Còn ở quốc tế, nhà tuyển dụng không quan tâm bạn là ai, chỉ cần bạn đáp ứng đúng yêu cầu công việc.

Đó cũng là lý do Phương Oanh thích môi trường làm việc quốc tế. Cô tự nhận rằng bản thân là người thẳng thắn, có gì nói đó, không giỏi trong việc lôi kéo mối quan hệ. Mặt khác, cô rất tự tin vào hình thể cũng như năng lực của mình.

Phương Oanh cho biết, cô không coi việc được diễn ở sàn thời trang cao cấp là đích đến cuối cùng. “Nếu so với Việt Nam, những gì tôi đạt được có thể vượt kỳ vọng ban đầu. Nhưng nếu so với thế giới, tôi vẫn chưa là gì cả”, cô thẳng thắn.

Phương Oanh đặt kỳ vọng cao hơn ở bản thân. Cho đến hiện tại, cô đã từng ký hợp đồng với nhiều công ty quản lý quốc tế và làm việc ở nhiều thị trường lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Italy và Đức.

Cô cũng là người mẫu Việt Nam đầu tiên sải bước tại cả 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới: New York, London, Milan và Paris Fashion Week; trình diễn cho các thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana, MM6 Maison Margiela, Stella McCartney, Marc Jacobs, Alexander Wang, Prabal Gurung và nhiều hãng khác.

Từng bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Models, bị chê bai ngoại hình

Dahan Phương Oanh và các bạn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đằng sau thành công hiện tại, Dahan Phương Oanh từng trải qua không ít trắc trở.

Năm 2017, Phương Oanh tham gia Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam) nhưng không tiến sâu. Theo chia sẻ của cô, thời điểm đó, bản thân chưa có định hướng rõ ràng, thiếu kiến thức nghề và chưa hiểu thị trường quốc tế cần gì ở một người mẫu.

Sau cuộc thi, thay vì rời bỏ sàn catwalk (sàn diễn thời trang), Phương Oanh không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển nghề người mẫu tại thị trường trong nước nhưng liên tiếp gặp thất bại. Cô còn từng bị “bạo lực mạng” bởi những lời chê bai ngoại hình.

Bước ngoặt đến khi cô gặp được một quản lý xứng tầm, tiếp cận và đo đạc kỹ các tỷ lệ cơ thể của cô. Theo Phương Oanh, đó là lần đầu tiên cô được phân tích hình thể một cách bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Anh ấy đo rất chi tiết, từ chiều dài chân, tỷ lệ lưng, vai đến vòng hông. Anh nói thẳng rằng hình thể của tôi phù hợp với thời trang cao cấp quốc tế, chứ không phải thị trường thương mại trong nước”, Phương Oanh kể.

Nhờ có những lời động viên từ quản lý từng có kinh nghiệm ở thị trường nước ngoài, Phương Oanh quyết tâm sang trời Âu phát triển sự nghiệp. Cô tích cực tham gia các show, chiến dịch thời trang tại nhiều thị trường khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện phong cách trình diễn.

Gương mặt đậm chất Á đông của Phương Oanh được yêu thích tại thị trường thời trang quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không có “ông lớn” nào trong ngành chống lưng, Phương Oanh cho biết cô tự tìm hiểu hệ thống casting, tiêu chuẩn người mẫu và chuẩn bị hồ sơ để làm việc ở nước ngoài. Theo cô, đây là giai đoạn nhiều áp lực, đặc biệt là khi phải đối diện với sự cô đơn và rào cản ngôn ngữ.

Tuy nhiên, chính giai đoạn gian khó này giúp cô hiểu rõ hơn yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp thời trang quốc tế và chuẩn bị tâm thế cho những cơ hội lớn hơn về sau.

“Rất nhiều người mẫu đi ra quốc tế rồi về vì không chịu được cảm giác cô đơn, khó khăn. Tôi thì xác định đây là cơ hội cuối cùng, nên buộc mình phải chọn”, cô nói.

Chính nhờ tính cách lì lợm này đã giúp Phương Oanh tồn tại ở thị trường quốc tế khắc nghiệt và có được thành công như bây giờ.