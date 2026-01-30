HoREA: Cần quản lý chặt cho thuê căn hộ ngắn hạn thay vì cấm

Sự cần thiết phải ban hành khung pháp lý

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị bổ sung quy định quản lý, vận hành hoạt động cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn phục vụ mục đích lưu trú vào Nghị định số 95 của Chính phủ, nhằm phát huy lợi ích kinh tế của mô hình này.

Theo HoREA, ngành kinh tế chia sẻ, trong đó có hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn thông qua các nền tảng như Airbnb, đang đóng góp giá trị đáng kể cho nền kinh tế.

Cho thuê Airbnb thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương (Ảnh: Nam Anh).

Hiệp hội dẫn báo cáo “Tác động kinh tế của Airbnb tại Việt Nam” do tổ chức Oxford Economics thực hiện vào tháng 5/2025, cho thấy tổng chi tiêu của khách thuê và các host (chủ cho thuê nhà ở, căn hộ chung cư) đã thúc đẩy chuỗi hoạt động lan tỏa sâu rộng trong nền kinh tế Việt Nam.

Riêng tại TPHCM, thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 24 chung cư với khoảng 8.740 host (chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ chung cư) tham gia cho thuê căn hộ ngắn hạn thông qua các nền tảng trực tuyến. Hoạt động này đã tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động, đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng việc cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn hiện nay chủ yếu phát triển tự phát, trong khi Nhà nước chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ. Thực trạng này đã phát sinh nhiều hệ lụy, gây phiền hà cho cư dân thường trú, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường sống và công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Do đó, thay vì cấm hoàn toàn, HoREA đề xuất cần sớm ban hành khung pháp lý để quản lý phù hợp.

Đề xuất bổ sung điều kiện quản lý

Cụ thể, HoREA kiến nghị bổ sung quy định về điều kiện tối thiểu đối với căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn phục vụ mục đích lưu trú, bao gồm yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, căn hộ cho thuê phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu theo quy định của pháp luật về du lịch và tuân thủ đầy đủ quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu hoặc người sử dụng căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn có trách nhiệm đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức cung ứng nền tảng chia sẻ phòng thuê.

Đồng thời, các chủ thể này phải thực hiện đăng ký tạm trú, lưu trú cho người thuê theo quy định của pháp luật về cư trú cũng như pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

HoREA cũng đề xuất yêu cầu chủ căn hộ và người thuê phải tuân thủ Quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư, Nội quy nhà chung cư và các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn người thuê chấp hành đầy đủ các quy định này.

Đối với người thuê căn hộ chung cư ngắn hạn phục vụ mục đích lưu trú, Hiệp hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm đăng ký tạm trú, lưu trú theo hướng dẫn; tuân thủ nội quy nhà chung cư và thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

Ngoài ra, Hiệp hội kiến nghị bổ sung dẫn chiếu các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư theo khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 2023; đồng thời bổ sung các hành vi bị cấm mới, trong đó có hành vi hút thuốc, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tại các không gian sinh hoạt công cộng của nhà chung cư, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo đảm chất lượng sống cho cư dân.