Linh vật "ngựa mập mạp" chưa ra lò đã kín đơn hàng tại Đà Nẵng

Xưởng gốm của anh Nguyễn Viết Lâm (28 tuổi) tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, đang gây chú ý với bộ linh vật Tết mang tên “Lộc Mã”. Đây là dòng sản phẩm độc bản được hồi sinh từ men gốm cổ hơn 500 năm tuổi của làng gốm Thanh Hà, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm và người chơi gốm.

Khác với hình tượng ngựa thon gọn, oai phong thường thấy, “Lộc Mã” của anh Lâm mang dáng vẻ mập mạp, tròn trịa. Anh Lâm chia sẻ, tạo hình này không chỉ mang lại sự khác biệt mà còn gửi gắm ý nghĩa sung túc, đủ đầy cho năm mới.

Anh Lâm bên những chú "Lộc Mã" được mình làm ra (Ảnh: Huyền My).

Sự độc đáo của “Lộc Mã” đã khiến các đơn đặt hàng liên tục đổ về, ngay cả khi sản phẩm chưa ra lò. Xưởng gốm của anh Lâm đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện gần 200 chú “Lộc Mã” kịp phục vụ thị trường Tết.

Để hoàn thiện một sản phẩm, người thợ phải mất 50-60 giờ làm việc liên tục, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ như tạo phôi, nung sơ, tráng men và nung đại mạch. Anh Lâm cho biết: “Gốm phải được nung ở nhiệt độ 1.250-1.500 độ C. Ở mức nhiệt này, lớp men đạt độ trong, bền và đẹp nhất”.

Dù chưa được nung qua lửa, sản phẩm "Lộc Mã" đã được khách đặt hàng (Ảnh: Huyền My).

Thành công của dòng “Lộc Mã” là kết quả trên hành trình bền bỉ theo đuổi nghề truyền thống của Nguyễn Viết Lâm. Tốt nghiệp THPT năm 2015, anh Lâm không chọn con đường đại học mà quyết định trở về với đất sét, ấp ủ ước mơ khôi phục dòng gốm men cổ từng vang danh ở Thanh Hà.

Theo anh Lâm, gốm men Thanh Hà từng rất tinh xảo nhưng dần thất truyền do quy trình chế tác phức tạp, chi phí cao và rủi ro lớn trong khâu nung ở nhiệt độ cao.

“Nếu gốm đỏ thông thường chỉ cần tạo hình và nung, thì gốm men đòi hỏi 6-7 công đoạn phức tạp từ trộn đá, vôi, tro đến canh lửa. Gốm được nung ở nhiệt độ cực cao nên chỉ một chút sai sót thì sản phẩm có thể nứt vỡ, biến dạng thành phế phẩm”, anh Lâm giải thích.

Anh Lâm dành gần 5 năm tìm hiểu về nghề làm gốm (Ảnh: Huyền My).

Để tìm lại công thức men cổ, anh Lâm đã dành gần 5 năm học hỏi tại nhiều làng nghề trên cả nước, kết hợp với kinh nghiệm gia truyền để tái tạo chất men mang hơi thở của gốm xưa. Hiện mỗi tháng, xưởng chỉ nung 1-2 mẻ với số lượng khoảng 200 sản phẩm, nhằm kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ và đảm bảo độ tinh xảo.

Nhờ sự cầu kỳ và tâm huyết ấy, gốm men Thanh Hà của anh Lâm không chỉ được thị trường trong nước đón nhận mà còn từng bước chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ và Pháp.

Huyền My