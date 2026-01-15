Ba yếu tố phân hóa giá bất động sản

Trong bức tranh đó, khu vực phía Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm đến mới, cũng là nơi có sự phân hóa rõ nét giữa các dự án.

Bất động sản phía Nam đón đầu chu kỳ hạ tầng của Hà Nội

So với phía Đông và phía Tây Hà Nội, những khu vực đã được chú ý từ sớm nhờ các đại đô thị quy mô lớn, bất động sản phía Nam từng được xem là “vùng trũng” về giá. Tuy nhiên, việc được quan tâm muộn hơn lại mang đến một lợi thế khác: mặt bằng giá chưa bị đẩy lên cao, quỹ đất còn lớn và dễ quy hoạch đồng bộ các khu đô thị mới.

Vài năm trở lại đây, khu vực phía Nam Hà Nội dần thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi. Trước hết là dư địa phát triển đô thị còn rộng, cho phép hình thành các khu đô thị được quy hoạch bài bản. Bên cạnh đó, xu hướng giãn dân khỏi khu vực nội đô để tìm kiếm không gian sống xanh cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại khu vực này.

Hạ tầng đang trở thành động lực then chốt của thị trường. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sắp được triển khai tại phía Nam Hà Nội, có thể kể đến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 1A mở rộng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ga Ngọc Hồi và quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội trong tương lai. Đây đều là những đầu mối giao thông quốc gia, có vai trò kết nối liên vùng và quốc tế, đồng thời tái định hình không gian phát triển đô thị.

Trong khi đó, mặt bằng giá bất động sản phía Nam Hà Nội hiện vẫn thấp hơn so với nhiều khu vực đã phát triển trước, cho thấy chu kỳ tăng trưởng tại đây đang bước vào giai đoạn mới.

Phân hóa trong cùng một chu kỳ: Vai trò của vị trí và đô thị sống thực

Tuy nhiên, không phải mọi dự án tại phía Nam Hà Nội đều có triển vọng tăng giá như nhau. Trong cùng một chu kỳ tăng trưởng, mức độ tăng giá giữa các dự án có thể chênh lệch lớn, phụ thuộc vào vị trí, khả năng hưởng lợi từ hạ tầng và mức độ hình thành đô thị sống thực.

Đặt trong bối cảnh đó, Him Lam Thượng Phúc Legend là dự án nằm trong vùng hưởng lợi của ga Ngọc Hồi - đầu mối của hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam. Khoảng cách chưa đầy 10 phút tới tổ hợp ga giúp dự án không chỉ thuận lợi về kết nối liên vùng, mà còn tiếp cận trực tiếp dòng người di chuyển thường xuyên, tạo nền tảng cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú. Đây là yếu tố cốt lõi của mô hình TOD, giúp bất động sản tăng khả năng khai thác thực tế.

Toạ độ kết nối của dự án Him Lam Thượng Phúc Legend (Ảnh: CĐT).

Him Lam Thượng Phúc Legend còn nằm tại khu vực giao thoa của Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - các tuyến giao thông giữ vai trò xương sống trong kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án cũng nằm trong phân khu B của khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ, cung thể thao dưới nước, cùng hệ thống trục cảnh quan chính, quảng trường và đại lộ thể thao.

Tuy nhiên, vị trí và hạ tầng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để bất động sản gia tăng giá trị là khả năng hình thành đô thị sống thực. Với quy mô 3,86ha và số lượng 155 căn shophouse liền kề, bám các trục thương mại chính trong phân khu B khu đô thị thể thao Olympic, cấu trúc này cho phép dự án Him Lam Thượng Phúc Legend vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, qua đó sớm hình thành nhịp sống đô thị.

Việc nằm trong một quần thể đô thị quy mô lớn, có các công trình thể thao - văn hóa và tiện ích đồng bộ, giúp dự án gia tăng khả năng thu hút cư dân và khách vãng lai, yếu tố quan trọng để duy trì thanh khoản. Khi ga Ngọc Hồi và các trục giao thông chiến lược dần hoàn thiện, Him Lam Thượng Phúc Legend được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập mặt bằng giá mới của khu vực.

