TPHCM: Được bán nhà trong quỹ đất nhà ở xã hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ

Liên quan đến việc triển khai quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án thương mại, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản trả lời chính thức về cách thức hoán đổi, nộp tiền hoặc các chế tài xử lý khi chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Ra văn bản "chốt" nghĩa vụ nhà ở xã hội của doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thì có 2 hình thức bằng tiền hoặc bằng đất. Đối với việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng đất thì có 2 hình thức: Bằng đất tại dự án nhà ở thương mại, khu đô thị hoặc tại vị trí khác ngoài phạm vi dự án đó.

Tùy theo từng thời kỳ, việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đều thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chủ trương đầu tư dự án ban hành vào thời kỳ nào thì đã áp dụng quy định của pháp luật vào thời điểm ban hành. Trường hợp, chủ đầu tư xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (quy mô, tiến độ, mục tiêu, …) thì căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện.

Nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: NL).

Cơ quan tham mưu có tham mưu cho UBND TP quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thực hiện nhà ở xã hội tại dự án theo các hình thức: dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Về cơ chế hoán đổi quỹ đất, trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác trong cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội thì phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất là đất ở tương đương hoặc lớn hơn diện tích đất ở có dành để làm nhà ở xã hội của dự án thương mại.

Trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác không cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội thì phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở và có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị quỹ đất nhà ở xã hội của dự án thương mại.

Đồng thời, nhà ở, công trình xây dựng tại quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở vị trí cũ chỉ được đưa vào kinh doanh sau khi nhà ở, công trình xây dựng tại quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác được đưa vào kinh doanh.

Về cách thức xác định số tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 261/2025 của Chính phủ. Số tiền chủ đầu tư nộp được nộp vào ngân sách địa phương và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về Quỹ nhà ở quốc gia.

Sở Xây dựng có quan điểm không thống nhất?

Quan điểm này của Sở Xây dựng đưa ra tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội tại TPHCM chiều ngày 29/1. Các nội dung chia sẻ gần như khác biệt, trái ngược hoàn toàn so với các thông tin được một lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ở sự kiện gần đây.

Trong sự kiện này, vị lãnh đạo cho biết sẽ tham mưu cho thành phố áp dụng các chế tài mạnh trong giai đoạn tới đối với các chủ đầu tư đã bán nhà thương mại nhưng chây ỳ xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể là kiến nghị không cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các giai đoạn tiếp theo của dự án; Kiên quyết không xem xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án; Xem xét giao lại quỹ đất này cho các đơn vị như Bộ Công an hoặc Liên đoàn Lao động để triển khai.

Đối với các dự án đã quá hạn, kiến nghị không cho phép chủ đầu tư chuyển đổi nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền. Không xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án mới đối với những chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ này.