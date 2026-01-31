Hàng trăm bìa báo Xuân qua các thời kỳ trưng bày tại Bảo tàng Báo chí

Ngày 30/1, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường.

Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ.

Không gian trưng bày chuyên đề “Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường” tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Ảnh: Mai Châm).

Buổi lễ khai mạc có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành cùng đông đảo công chúng quan tâm.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh trưng bày là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Theo ông, ngay từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên lịch sử dân tộc.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng, mỗi bìa báo Xuân không chỉ là một sản phẩm báo chí mà còn là một thông điệp văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại, khát vọng phát triển và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Từ những ấn phẩm được in trong điều kiện chiến tranh gian khổ đến các số báo Xuân hiện đại giàu tính sáng tạo, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước.

Đánh giá về trưng bày, ông Phan Xuân Thủy khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưng bày không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn làm nổi bật vai trò đặc biệt của công tác tư tưởng, tuyên truyền và báo chí cách mạng trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ cùng nhiều tài liệu, hiện vật báo chí quý đang trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Ảnh: Mai Châm).

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tiếp nhận nhiều hiện vật báo chí quý do các nhà báo và gia đình nhà báo trao tặng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Đinh Quang Thành, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đã trao tặng bộ ảnh Địch phá, ta cứ đi cùng các kỷ vật gắn liền với quá trình tác nghiệp tại các chiến trường ác liệt.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Đinh Quang Thành xúc động kể lại những năm tháng xông pha chiến trường chỉ với chiếc máy ảnh trên tay. Ông cho biết chính ý chí và trách nhiệm của người làm báo đã giúp ông vượt qua nỗi sợ hãi để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, tạo nên bộ ảnh được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Bảo tàng cũng tiếp nhận nhiều kỷ vật của cố nhà báo Dương Kỳ Anh và cố nhà báo, nhà văn Sơn Tùng. Đại diện gia đình cố nhà báo Sơn Tùng mang đến câu chuyện về cuốn sổ tay ghi chép tại chiến trường Tây Ninh, gắn với hành trình cầm bút đầy gian khổ nhưng kiên cường của ông với tâm niệm “tàn nhưng không phế”.

Phát biểu tri ân, bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với những hiện vật vô giá được trao tặng. Theo bà, mỗi hiện vật không chỉ là ký ức cá nhân mà đã trở thành ký ức chung của báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản báo chí quốc gia.

Nhiều bạn trẻ thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam, lắng nghe thuyết minh về các hiện vật đi cùng năm tháng (Ảnh: Mai Châm).

Trưng bày giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ cùng 96 tài liệu, hiện vật gốc có giá trị đặc biệt, trong đó có các bài thơ, thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Xuân, hệ thống báo chí và tranh cổ động chào mừng các kỳ Đại hội Đảng.

Các tư liệu phản ánh sinh động sự gắn bó, đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bên cạnh trưng bày truyền thống, Bảo tàng Báo chí Việt Nam ứng dụng nhiều hình thức hiện đại như bảo tàng 3D, holobox, magic wall và màn hình tương tác. Việc kết hợp giữa hiện vật gốc và công nghệ trình chiếu giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản báo chí một cách trực quan và sinh động hơn.