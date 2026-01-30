TPHCM: Chưa có hệ số K, 7 trường hợp vẫn tính tiền đất theo bảng giá

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết có 7 trường hợp trước đây áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024, nay theo Nghị quyết số 254/2025 được xác định bằng Bảng giá đất nhân với Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).

TPHCM thông tin về các trường hợp cần áp dụng thêm hệ số K (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn),

Các trường hợp này như sau:

- Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Ngoài ra, trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho tổ chức kinh tế và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng tính theo bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo quy định tại Nghị quyết 254/2025, chậm nhất trước ngày 1/7, các tỉnh thành phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Trong thời gian chưa có hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng theo Luật Đất đai, tức là 7 trường hợp trên sẽ được tiếp tục áp dụng bảng giá đất đến khi UBND TPHCM ban hành hệ số K.