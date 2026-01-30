Cảnh báo rủi ro gom đất, đầu cơ tại khu quy hoạch dự án năng lượng

UBND tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường chủ động nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các khu vực có dự án năng lượng. Các địa phương phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi.

Một dự án điện gió đang hoạt động tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân nắm rõ, tránh bị lôi kéo tham gia mua bán đất theo tin đồn, thông tin chưa được kiểm chứng. Các địa phương cần chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, mua bán đất không đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, theo Luật Đất đai năm 2024, đối với các dự án năng lượng, nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất hoặc nhà đầu tư có thể nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Việc triển khai dự án không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thỏa thuận chuyển nhượng đất giữa nhà đầu tư và người dân như trước đây, do đó việc đầu cơ, gom đất chờ dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tung tin sai sự thật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự tại các khu vực có dự án năng lượng.

Nhiều trang bất động sản giới thiệu bán đất gần các dự án lớn như khu năng lượng (Ảnh: Chụp màn hình).

Công an tỉnh cũng được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan nhằm bảo đảm ổn định xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến các dự án năng lượng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng kế hoạch và cam kết.