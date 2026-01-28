Hơn 860.000 dân Hà Nội phải di dời thì đi đâu?

Trong giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân sinh sống trong phạm vi đường Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2.

Độc giả báo Dân trí đặt câu hỏi rằng với số lượng người dân phải di dời lớn như vậy, việc giải tỏa và bố trí tái định cư sẽ diễn ra như thế nào?

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã nêu tại báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Công tác giải phóng mặt bằng tại một tuyến đường ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cụ thể, Hà Nội cho biết sẽ tái cấu trúc dân cư theo hướng giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc.

Những khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Theo chủ trương của Hà Nội, sẽ ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích; khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành (Đông Anh, Gia Lâm) thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k=1-2 lần).

Về nguồn lực, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, với sự tham gia chủ đạo của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.

Cũng tại báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đề xuất giai đoạn 2026-2035, sẽ kêu gọi đầu tư 5 khu đô thị mới, tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng.

Khu đô thị thứ nhất nằm hai bên Vành đai 4 (phía nam), có quy mô 10.000ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng. Khu đô thị này có đất ở chiếm khoảng 55%, phần còn lại dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Cơ cấu nhà ở được tổ chức với 80% là nhà thấp tầng (3-5 tầng) và 20% là chung cư cao 21-30 tầng.

Khu đô thị thứ hai nằm hai bên Vành đai 4 (phía tây), cũng có diện tích khoảng 10.000ha và tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu tỷ đồng. So với phía nam, dự án này có tỷ lệ nhà ở cao tầng cao hơn, chiếm khoảng 40%, phần còn lại là nhà ở thấp tầng.

Khu đô thị thứ ba được quy hoạch tại phía Bắc Hà Nội (Mê Linh - Đông Anh), với quy mô khoảng 9.000ha và tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ giữa nhà ở cao tầng và thấp tầng tại đây tương tự khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía tây).

Tiếp đó là khu đô thị phía đông (Gia Lâm), có quy mô khoảng 8.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Khu đô thị cũng được tổ chức theo tỷ lệ 40% nhà ở cao tầng và 60% nhà ở thấp tầng.

Cuối cùng là khu đô thị phía tây (Hòa Lạc), có quy mô nhỏ nhất trong số 5 dự án với diện tích khoảng 4.700ha và tổng mức đầu tư khoảng 470.000 tỷ đồng. Cơ cấu nhà ở tại đây cũng theo tỷ lệ 40% cao tầng và 60% thấp tầng.