"Đại gia đi tu" lấn sân nhà ở xã hội, tham vọng với bất động sản có thành?

Bước ngoặt với nhà ở xã hội

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen chuyên lĩnh vực tôn thép, vừa tự thừa nhận "tái xuất giang hồ" để về chủ đề nhà ở xã hội tại một sự kiện gần đây tại TPHCM. Doanh nghiệp của ông cũng trao biên bản ký kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc cam kết hoàn thành triển khai ít nhất 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.

Ngoài số lượng nhà ở xã hội trên, doanh nghiệp cũng cam kết nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn TPHCM. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Ông Vũ vẫn được biết đến là "đại gia đi tu", chọn ở ẩn và ít xuất hiện trên truyền thông. Trong lần tái xuất này, Chủ tịch tập đoàn tôn thép nêu quan điểm con người cần 3 thứ: Cơm ăn, áo mặc và nhà ở.

Hai vế đầu, ai cũng có thể lo được. Còn nhà ở là nhu cầu thiết yếu với người trưởng thành, nhất là khi có gia đình, nhưng gặp rào cản về sở hữu. Bởi một căn nhà thương mại ở thành phố với giá hiện nay thì người trẻ, người mới ra trường, thậm chí người có gia đình, muốn mua được phải mất mấy trăm năm thu nhập.

Ông cho rằng việc tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người trẻ và người lao động có thu nhập trung bình, sở hữu một căn nhà là vấn đề công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ và góp phần mang lại sự bình an, hạnh phúc cho xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên Tập đoàn Hoa Sen dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nhà ở xã hội là lựa chọn mang tính bước ngoặt, bởi trước đây doanh nghiệp định hướng phát triển các phân khúc cao hơn.

Từ năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen đã cùng lúc đầu tư vào bất động sản với 4 dự án chung cư, văn phòng tại TPHCM. Hai năm sau đó, tập đoàn này tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đến năm 2016, tập đoàn trở lại lĩnh vực này với việc thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc gồm Hoa Sen Yên Bái, Hoa Sen Hội Vân, Hoa Sen Vân Hội và Hoa Sen Quy Nhơn. Đến nay, Hoa Sen Yên Bái còn hoạt động, có vốn điều lệ 621 tỷ đồng, do tập đoàn nắm hơn 97% vốn.

Cuối năm 2023, doanh nghiệp cũng thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại Khu đô thị Sala (TPHCM). Theo định hướng, công ty này thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000-3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho tập đoàn, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2025, ông Lê Phước Vũ tiếp tục nhấn mạnh đến tham vọng làm khu đô thị 600-700ha chứ không làm nhỏ. Vị này cũng khẳng định không "dại" như các tập đoàn bất động sản khi pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân và không giao nhà. Lúc này, ông nói đến vị trí quanh sân bay Long Thành (Đồng Nai) có nhiều lợi thế và nhắm đến.

Tình hình kinh doanh ra sao?

Theo ông Lê Phước Vũ, tập đoàn tôn thép hiện không có nợ xấu, không có nợ trung - dài hạn, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp. Doanh thu lớn hàng năm, dòng tiền ổn định, tạo nền tảng vững chắc để tham gia các dự án có tính xã hội cao.

Ngoài ra, với quy mô lớn và năng lực đàm phán cao, giá đầu vào vật liệu xây dựng và trang trí nội thất của doanh nghiệp ở mức rất cạnh tranh. Công ty lại có lợi thế về dòng tiền trong quá trình triển khai xây dựng, hiệu quả hoạt động tốt, tạo dư địa giảm giá thành sản phẩm nhà ở.

Xem xét sức khỏe tài chính, tại cuối niên độ 2024-2025, tổng nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp là 4.404 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu niên độ. Từ đó, hệ số nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,49 lần của niên độ trước về còn 0,39 lần.

Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện rõ nét, tăng từ mức 10,86% của niên độ trước lên mức 12,37%, giúp lợi nhuận gộp tăng 6% so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, kết thúc niên độ 2024-2025, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 36.538 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 735 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và vượt 47% mục tiêu.

Tuy nhiên, bức tranh hoạt động cũng không hề dễ dàng với tập đoàn tôn thép này. Niên độ 2024-2025, doanh nghiệp đánh giá thị trường tôn thép đã đối mặt với rất nhiều thách thức lớn. Trên thế giới, tiến trình toàn cầu hóa bị đảo ngược, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại, xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực vẫn tiếp diễn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đình trệ.

Giá nguyên liệu biến động bất thường, không theo quy luật; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với các rào cản kỹ thuật và thuế quan khắt khe từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ đã và đang gây thêm nhiều áp lực đối với hoạt động xuất khẩu.

Trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực nhờ các chính sách thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hạ tầng và khởi sắc của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ngành thép vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt do tình trạng dư thừa công suất sản xuất trong nước.

Trong thư gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, ông Lê Phước Vũ nêu năm nay, bức tranh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như tăng trưởng toàn cầu chậm lại, căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng.

Tại thị trường trong nước, mặc dù bất động sản và vật liệu xây dựng đã có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn hiện hữu các rủi ro, đòi hỏi tập đoàn phải chủ động và thận trọng hơn trong công tác điều hành.