Hai cây dầu rái hơn 100 tuổi ở TPHCM và chuyện loài chim quý tìm về trú ngụ

Hai cây dầu rái trên 100 năm tuổi

Trên đường Đặng Thúc Vịnh, từ xa người đi đường đã có thể nhìn thấy hai cây dầu rái vươn cao, nổi bật hẳn lên trên những mái nhà xung quanh. Thân cây thẳng đứng, cao vút, tán vươn lên giữa không gian đô thị. Với nhiều người dân địa phương, chỉ cần trông thấy ngọn dầu rái từ xa là biết mình sắp về đến nhà.

Hai cây dầu rái sừng sững ven đường Đặng Thúc Vịnh (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ có tuổi đời hơn 100 năm, hai cây dầu rái cổ thụ này còn gắn với nhiều ký ức của người dân trong vùng. Trong đó, đáng chú ý là việc nơi đây từng được xem như chỗ trú ngụ của loài chim hồng hoàng quý hiếm.

Bà Năm (84 tuổi), sống trong ngôi nhà đối diện hai cây dầu rái, cho biết khi bà còn nhỏ, khu vực này vẫn còn thưa thớt nhà cửa, cây cối um tùm và cụm dầu rái đã sừng sững ở đó. “Ngày xưa có bốn cây dầu rái liền nhau. Sau này hai cây bị bệnh rồi chết, người ta cưa hạ, giờ chỉ còn lại hai cây này”, bà Năm kể.

Theo bà, những cây dầu rái này đã tồn tại từ khi vùng đất còn là rừng rậm, được người dân xem như biểu tượng quen thuộc của xóm làng. Thời cây còn sung sức, tán lá xum xuê, trái dầu rái rụng rồi theo gió xoay tròn, tạo nên khung cảnh rất đặc trưng.

Từ khi còn nhỏ, bà Năm đã nhìn thấy hai cây dầu rái cao chót vót trước nhà (Ảnh: Mộc Khải).

Những năm gần đây, cây đã già, lá non chỉ còn lún phún, không còn xanh tốt như trước. Đưa ánh mắt nhìn lên thân cây cao lớn, bà Năm nhíu mày: “Cây già lắm rồi, tôi sợ chỉ trong thời gian ngắn nữa, mấy cái lá non này rồi cũng mất dần”.

Thu hút chim hồng hoàng về trú ngụ

Theo lời bà Năm, khoảng hơn 20 năm trước, có một con chim hồng hoàng rất lớn bay về đậu trên ngọn cây. "Con chim to lắm, sải cánh chắc phải hơn 1,5m. Thời đó, công tác bảo vệ động vật chưa chặt chẽ như bây giờ, người ta tụ lại xem đông lắm, rồi có người dùng súng săn bắn hạ con chim", bà kể.

Theo bà, trước đó thỉnh thoảng vẫn thấy chim hồng hoàng bay về đậu trên tán dầu rái. Tuy nhiên, từ sau vụ việc con chim lớn bị bắn hạ, bà không còn thấy loài chim này xuất hiện trở lại ở hai cây dầu rái này nữa.

Hiện tại, hai cây chỉ còn lún phún những chùm lá non (Ảnh: Mộc Khải).

Dù vậy, theo ghi nhận tại địa phương, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện chim hồng hoàng lạc vào khu dân cư. Gần nhất, vào cuối tháng 12/2025, hai người dân trong xã Xuân Thới Sơn đã phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng hai cá thể chim hồng hoàng.

Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1969), sống cạnh hai cây dầu rái, cho biết từ nhỏ ông đã thấy cây đứng sừng sững tại đây. Những thông tin về tuổi đời của cây, theo ông, chủ yếu được nghe lại từ bà nội (SN 1890).

Ông Thanh kể, bà nội ông từng nói rằng khi bà khoảng 13-14 tuổi, hai cây dầu rái đã cao lớn và được người xưa dùng làm mốc nhận biết khu vực. Thời Pháp thuộc, nơi đây còn rất hoang sơ, thậm chí có câu chuyện truyền miệng cho rằng từng có người lên trú trên tán cây.

“Từ những gì được nghe kể lại, nhiều người ở đây tin rằng tuổi đời của cây cũng phải khoảng 140-150 năm”, ông Thanh nói.

Theo ông, cây rất cao nên từng nhiều lần bị sét đánh. Khoảng năm 16 tuổi, ông tận mắt chứng kiến cây bị sét đánh trúng nhưng sau đó vẫn tiếp tục sinh trưởng tốt.

“Trước kia thân cây rất lớn, bốn người ôm không xuể. Tuy nhiên, do việc nâng mặt đường trong quá trình đô thị hóa, phần gốc to nhất hiện đã nằm sâu dưới mặt đất, khiến nhiều người lầm tưởng cây nhỏ đi. Có lẽ phần gốc lớn nhất giờ đã nằm dưới đất gần 2m”, ông Thanh cho biết.

Hai gốc cây to, vỏ cây bạc, nhuốm màu thời gian (Ảnh: Mộc Khải).

Hiện nay, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương tiến hành cắt tỉa cành định kỳ bằng máy móc chuyên dụng. Trước đây, việc này gần như không thể thực hiện do cây quá cao và thiếu phương tiện phù hợp.

Trải qua nhiều biến động của thời gian và quá trình đô thị hóa, hai cây dầu rái còn sót lại được người dân xem như chứng nhân sống của huyện Hóc Môn cũ (nay đã được sắp xếp thành các đơn vị hành chính mới) - nơi lưu giữ những ký ức, câu chuyện và dấu ấn sinh thái hiếm hoi giữa lòng TPHCM.