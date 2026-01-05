Nhiều chợ cóc nhếch nhác ở Hà Nội không thấy trong danh sách giải toả

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2027, thành phố sẽ hoàn thành giải toả 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Độc giả Dân trí băn khoăn, trong danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm bị giải toả lại không thấy nhiều chợ cóc ở một số phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa... trong khi đây là những khu vực có hoạt động giao thương tấp nập.

Trong ảnh là chợ cóc tại ngõ Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) - một trong những khu vực có hoạt động giao thương tấp nập song không nằm trong danh sách giải toả. Việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi "Chẳng lẽ các chợ cóc ở trung tâm thì được bỏ qua hay sao?".

Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường ngõ Ngô Sỹ Liên từ nhiều năm nay biến thành chợ cóc. Người bán bày hàng hóa tràn lan, người mua dừng xe tùy tiện để lựa chọn, trao đổi.

Tại khu vực ngã ba phố Ngô Sỹ Liên giao với ngõ Ngô Sỹ Liên, nhiều tiểu thương tập trung kinh doanh, buôn bán với đủ mặt hàng. Hàng hóa tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Giữa ngã ba, người quạt chả, người bán hoa quả, rau củ ngồi san sát, hàng hóa bày tràn xuống lòng đường.

Một thực trạng đã nhiều lần được nhắc đến song vẫn chưa giải quyết được triệt để, đó là họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Cách đó hơn 4km, trên phố Nguyễn Thị Thập (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), một phiên chợ cóc họp vào mỗi buổi sáng, với hàng chục tiểu thương bày bán rau củ, thịt cá, hoa quả dọc hai bên vỉa hè.

Chợ tự phát trên phố Nguyễn Thị Thập tồn tại trong thời gian dài và không còn xa lạ với người dân thủ đô. Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, ngay cạnh biển cấm họp chợ.

Gần 20 năm mưu sinh trên vỉa hè phố Nguyễn Thị Thập, bà Đặng Thị Hòa (50 tuổi, xã Thường Tín, TP Hà Nội) lo lắng, không biết sẽ đi đâu để mưu sinh. Bà mong muốn thành phố sớm mở thêm một khu chợ dân sinh ở đây để phục vụ người dân khu vực này và để những tiểu thương như bà có địa điểm hợp pháp để kinh doanh.

Việc thành phố cấm bán hàng trên vỉa hè cũng khiến bà Trịnh Thị Bảy (66 tuổi, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) không khỏi lo lắng.

"Không có công ăn việc làm ổn định nên bất đắc dĩ chúng tôi phải đi tứ xứ mưu sinh. Tôi bán hàng trên vỉa hè tuyến phố này đã hơn chục năm, quen mặt, quen khách. Sáng nay vừa bày hàng ra lúc 7h thì bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Hàng đã lỡ nhập về rồi nên không thể nghỉ, chỉ đợi khi họ đi tôi mới dám bày ra bán tiếp", người phụ nữ giãi bày.

Tuyến phố Nguyễn Thị Thập dài chưa đến 1km nhưng quá nửa con phố bất đắc dĩ trở thành khu họp chợ.

Thịt lợn được bày bán tràn lan dọc vỉa hè phố Nguyễn Thị Thập, phơi ngoài môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động mua bán tự phát này cũng khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ủng hộ chủ trương giải tỏa chợ cóc, chợ tạm của thành phố, song nhiều tiểu thương mong muốn cơ quan chức năng sớm bố trí địa điểm, hình thành một khu chợ đúng nghĩa để họ có thể mưu sinh lâu dài.