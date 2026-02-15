Ép người khác uống rượu bia dịp Tết có bị xử phạt?

Chị Chu Thị Lan Anh (phường Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, mỗi dịp Tết đến xuân về, tình trạng dùng lời nói, hành vi ép người khác uống rượu bia dẫn đến say xỉn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở các làng quê.

Băn khoăn trước thực tế trên, chị Lan Anh đặt câu hỏi pháp luật hiện hành quy định mức xử phạt đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia như thế nào?

Không lái xe sau khi uống rượu bia

Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đoàn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, khoản 1 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định rõ hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia là hành vi bị nghiêm cấm.

Ép buộc người khác uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định (Ảnh: Getty).

Theo luật sư, việc sử dụng lời nói, hành vi để buộc người khác phải uống rượu bia, dù trong các cuộc vui, liên hoan hay dịp lễ Tết, đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Về chế tài xử lý, theo luật sư, điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định, hành vi ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Như vậy, theo quy định hiện hành, cá nhân có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.