Giải tỏa 231 chợ tạm ở Hà Nội: Chợ cóc ở trung tâm thì được bỏ qua?

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định về việc triển khai dẹp bỏ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố. Trong đó, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được giải tỏa trước ngày 30/1. Các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được giải tỏa theo lộ trình, chậm nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Quyết định trên của thành phố gây ra nhiều luồng quan điểm. Trong khi một bộ phận ủng hộ việc giải tỏa chợ cóc để chỉnh trang đô thị thì ở chiều ngược lại, nhiều người lo lắng đến vấn đề nguồn thu nhập của những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng và băn khoăn vì sao trong danh sách bị giải toả lại thiếu chợ cóc ở các phường trung tâm thủ đô.

Hà Nội có hơn 230 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát sẽ bị giải tỏa dần từ nay đến 30/6/2027 (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo chiều hướng ủng hộ, chủ tài khoản SH7781 viết: "Không chỉ ở Hà Nội mà tất cả các tỉnh, thành phố khác cũng phải dẹp hết chợ cóc. Chợ cóc tuy có tiện nhưng nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị lắm".

Chung quan điểm, bạn đọc có nickname Jacky Tran viết: "Chợ cóc rất tiện lợi, song tôi ủng hộ việc đưa việc buôn bán, kinh doanh của người dân vào quy củ tại những khu vực nhất định được phép kinh doanh nhằm đảm bảo quy hoạch, cảnh quan đô thị thành phố. Ban đầu người dân có thể chưa quen, song thói quen mới sẽ được hình thành theo thời gian".

Độc giả Nguyễn Xuân Lộc chỉ ra việc trong danh sách giải toả không có các chợ cóc ở một số phường trung tâm như Hoàn Kiếm (Khu phố cổ Cao Thắng, Chợ Gạo...), Kim Liên (ngõ 4 Phương Mai, khu tập thể Kim Liên, Nam Đồng), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (khu vực Khâm Thân, ngõ Ngô Sĩ Liên...) trong khi đây là những khu vực có hoạt động giao thương tấp nập. "Chẳng lẽ các chợ cóc ở trung tâm thì được bỏ qua hay sao?", bạn đọc này đặt câu hỏi.

Có chung sự băn khoăn, chị Linh Thảo phản ánh: "Xem phụ lục, nhất là phụ lục nhóm 1, tại phường Kim Liên còn nhiều chợ cóc nhưng không nằm trong diện dẹp bỏ. Vậy đây có thực sự là dẹp bỏ chợ cóc hay đây chỉ là chiến dịch dẹp bỏ chợ cóc làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị, còn trong ngõ thì bỏ lại? Đơn cử như ngõ trong phường Khương Thượng cũ, sẽ thấy "cóc" còn nhiều mà không có trong danh sách. Thậm chí, có nơi để họp chợ (cuối phố Khương Thượng, giáp với đường Trường Chinh) nhưng người dân vẫn ra vỉa hè buôn bán, kinh doanh", chị Linh Thảo phản ánh.

Ở góc nhìn ngược lại, chủ tài khoản có nickname Bean, cho rằng thay vì dẹp bỏ, chính quyền thành phố nên chỉnh trang chợ cóc để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa duy trì thói quen sinh hoạt truyền thống của người dân.

"Cần chỉnh trang chợ cóc để nông sản dễ dàng tiêu thụ, người dân dễ mua sắm. Chợ cóc nên được quy hoạch chỉn chu, thay vì dẹp bỏ loại hình giao thương này. Việc phát triển theo xu thế tiêu thụ cứng nhắc trong siêu thị sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá của văn hóa đất nước ta", bạn đọc này bình luận.

Độc giả Long Nguyen bày tỏ sự tiếc nuối khi sinh ra và lớn lên tại khu vực Hà Tây cũ, đã trải qua nhiều phiên chợ truyền thống nhưng tới nay lại đứng trước nguy cơ bị dẹp bỏ. Bạn đọc này viết: "Quê tôi có chợ bao đời nay, từ thời Hà Tây là chợ phiên với bao thăng trầm lịch sử. Sau năm 2008, Hà Tây về Hà Nội thì chợ vẫn còn đó, có lịch chợ mà quanh vùng ai cũng biết, vậy mà giờ đây bị gọi là chợ cóc nhóm 4. Chợ cóc, chợ tạm chỉ có thể tồn tại ở phố thị Hà Nội mà thôi, không nên đánh đồng tất cả như vậy.

Bản chất của những phiên chợ truyền thống này là do mua bán thuận tiện, người dân mở ra trong những năm mở cửa thị trường, đã tồn tại 40-50 năm vậy mà sao lại xướng tên là "chợ cóc"? Vậy từ xa xưa, chợ quê tôi hóa ra không phải "chợ phiên" mà là "chợ cóc" và kéo dài tới nay?".