Nữ tài xế say xỉn tông chủ tịch xã: Phía bị hại kháng cáo, vụ án sẽ ra sao?

Như Dân trí thông tin, TAND Khu vực 5 - Đắk Lắk mới đây đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, ở xã Ea Ktur) và tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết thúc phiên xét xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ông Lê Phước Toàn (cựu Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk), bị hại trong Vụ án, cho biết gia đình sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm do không đồng tình với mức án và một số nội dung trong phán quyết của Tòa án.

Vậy trong trường hợp gia đình bị hại kháng cáo, Vụ án có thể tiếp tục diễn biến ra sao?

Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, kháng cáo là một trong những quyền cơ bản của đương sự trong Vụ án hình sự. Người có quyền kháng cáo có thể bao gồm bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay người đại diện hợp pháp của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Trong trường hợp đương sự trong Vụ án đã chết, người có quyền kháng cáo là người đại diện hợp pháp theo pháp luật của đương sự.

Thời hạn để đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn áp dụng tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Về nội dung, người kháng cáo có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ nội dung bản án, quyết định sơ thẩm và có quyền yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét hủy, sửa toàn bộ hoặc sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm.

"Trong Vụ án này, trong trường hợp có yêu cầu kháng cáo, đại diện hợp pháp của bị hại cần gửi đơn kháng cáo trong thời hạn theo quy định của pháp luật tới Tòa án cấp sơ thẩm là TAND Khu vực 5 - Đắk Lắk hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là TAND tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, đơn kháng cáo cần nêu rõ những nội dung không đồng tình với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm và yêu cầu để Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.

Hình ảnh bà Chi ăn nhậu trước khi điều khiển phương tiện (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình giải quyết tiếp theo, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại nội dung phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm để xem xét đưa ra một trong bốn loại phán quyết sau: (i) Giữ nguyên bản án sơ thẩm; (ii) Hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố hoặc xét xử lại; (iii) Sửa toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm và (iv) Sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm.

Đối với giai đoạn sơ thẩm, bản án chỉ có hiệu lực sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà không có kháng cáo từ đương sự hoặc kháng nghị từ Viện Kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền còn đối với giai đoạn phúc thẩm, bản án sẽ có hiệu lực ngay sau khi có phán quyết của Tòa án cấp phúc thẩm", luật sư bình luận.

Trong trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa ra phán quyết mà các đương sự tiếp tục không đồng ý, họ có quyền đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại Vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định pháp luật.