Đình Bắc và đồng đội sang Singapore thi đấu ở Cúp C2 châu Á

Có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều 16/2 (ngày 29 Tết), CLB Công an Hà Nội cho thấy sự tự tin cùng tinh thần thoải mái dù cho phải ăn Tết xa nhà.

Hình ảnh Đình Bắc ở sân bay Nội Bài vào chiều nay (Ảnh: CAHN FC).

Trước đó, CLB Công an Hà Nội đã cho phép các cầu thủ được trở về với gia đình trong 1-2 ngày sát Tết Nguyên đán, sau đó dồn toàn lực hướng tới Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Đình Bắc và các đồng đội hướng tới chiến thắng như một món quà dành tặng cho cổ động viên đội nhà và người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mano Polking cũng có những nỗi lo. Dù vừa giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tampines Rovers tại Hàng Đẫy ở trận lượt đi, nhưng kết quả này có thể bị hủy bỏ.

Theo tờ ESPN, CLB Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 ngay ở trận lượt đi với đại diện từ Singapore, do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phát hiện đội bóng của Việt Nam đã cho 2 cầu thủ vốn nhận đủ thẻ phạt ra sân ở trận lượt đi, đó là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội tỏ ra khá tự tin (Ảnh: CAHN FC).

Theo dữ liệu trận đấu chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cả hai đã nhận thẻ vàng thứ ba tại vòng bảng ở trận thua 0-1 trước Tai Po. Theo điều 59.1.1 trong điều lệ giải, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp tại giải.

Trong trường hợp của Mauk và China, họ sẽ buộc phải vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers vào hôm 11/2 vừa qua. Trận đấu lượt về giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/2.