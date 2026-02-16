Đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga bất ngờ gặp thách thức ở Ukraine

Một UAV của Nga mà Ukraine mô tả là được gắn Starlink (Ảnh: EP).

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), nỗ lực của Ukraine và SpaceX nhằm chặn các thiết bị đầu cuối Starlink của Moscow đang bắt đầu làm gián đoạn hoạt động của đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon của Nga.

Theo ISW, động thái này sẽ làm suy giảm năng lực tấn công tầm xa của Nga. Một chỉ huy lữ đoàn UAV Ukraine nói với BBC Ukraine rằng lực lượng Nga có thể sẽ cần khoảng 6 tháng để tìm giải pháp thay thế Starlink.

Theo phía Ukraine, Nga trong thời gian qua đã gia tăng sử dụng Starlink để duy trì liên lạc tiền tuyến và hoạt động UAV. Nga bị cáo buộc gắn các thiết bị đầu cuối Starlink lên UAV tấn công để đánh vào các mục tiêu sâu trong hậu phương Ukraine.

Ukraine đã hành động bằng cách đưa ra cơ chế “danh sách trắng” của SpaceX trong tháng 2 nhằm chặn quyền truy cập của các thiết bị không được cấp phép. Điều này dường như đã làm gián đoạn hệ thống chỉ huy - kiểm soát của Nga trên toàn chiến tuyến.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ukraine.

Theo ISW, trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubikon của Nga trước đây sử dụng Starlink để mở rộng tầm hoạt động của UAV và tấn công các mục tiêu sâu phía sau phòng tuyến Ukraine. Rubikon được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga, khi đứng sau những công nghệ UAV mới, có khả năng tạo ra bước ngoặt trên chiến trường trong thời gian qua.

Đơn vị này thường xuyên đăng video trên kênh Telegram, gắn thẻ cụ thể các vị trí bị tập kích. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi đột ngột sau ngày 4/2, khi SpaceX chặn các thiết bị Starlink chưa đăng ký tại Ukraine từ ngày 1/2, theo ISW.

Kể từ đó, Rubikon vẫn tiếp tục đăng thông tin về các cuộc tấn công dọc chiến tuyến nhưng không còn nêu chi tiết địa điểm cụ thể, “cho thấy quyết định của SpaceX ngày 1/2 hạn chế quyền truy cập Starlink của lực lượng Nga đã tác động tiêu cực đến chiến dịch tấn công của Rubikon”, ISW nhận định.

Trong khi Trung tâm Rubikon của Nga tập trung gần như hoàn toàn vào các đòn tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần và khu vực tác chiến phía sau của Ukraine, Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine phải thực hiện nhiệm vụ phức tạp hơn. Theo vị chỉ huy Ukraine, SBS không thể chỉ tập trung vào các đòn đánh hậu phương mà còn phải dành thời gian và nguồn lực hỗ trợ bộ binh Ukraine giữ vững phòng tuyến và đẩy lùi các đợt tấn công trên bộ của Nga.

Ngày 5/2, khi lệnh chặn Starlink được biết đến rộng rãi và các nguồn tin Nga bắt đầu đề cập mức độ gián đoạn đối với quân đội nước này, ISW đánh giá rằng “nỗ lực của Ukraine nhằm chặn quyền truy cập Starlink của lực lượng Moscow có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của Nga, khiến họ không thể duy trì nhịp độ và độ sâu tấn công như trong các tuần trước đó".