Các tỷ phú Việt lên kế hoạch gì cho năm mới?

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 gương mặt gia nhập câu lạc bộ tài sản tỷ USD là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Trong bối cảnh đó, các tỷ phú đang ráo riết triển khai những chiến lược tham vọng cho năm tài chính 2026.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tổng lực cho VinFast và tham vọng công nghiệp nặng

Người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng (tài sản 26 tỷ USD) - đang dồn toàn lực mở rộng hệ sinh thái công nghiệp.

Với VinFast, năm 2026 được xác định là năm bản lề khi hãng đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và ít nhất 1 triệu xe máy điện. Con số này cao gấp 2,5 lần so với kết quả 406.453 xe đạt được trong năm 2025.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ khi các đối thủ quốc tế như BYD đang gia tăng hiện diện và tiếp cận mạnh mẽ nhóm khách hàng vận tải công nghệ (Grab).

Đáng chú ý, Vingroup chính thức lấn sân sang mảng luyện kim với việc thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng). Mục tiêu của VinMetal là xây dựng tổ hợp thép công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) với công suất 5 triệu tấn/năm, chuyên cung ứng thép HRC và thép hợp kim cho VinFast và Vinhomes.

Chưa dừng lại ở đó, VinSpeed cũng đang gây chú ý với đề xuất loạt dự án đường sắt trọng điểm, bao gồm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, TPHCM - Cần Giờ.

Các tỷ phú Việt Nam (Ảnh: DT).

Tỷ phú Trần Đình Long: Đưa "trụ cột thứ hai" lên sàn

Đầu năm 2026, hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long đón nhận tin vui khi Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) chính thức niêm yết trên HoSE vào ngày 6/2.

Với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA đã thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư ngay phiên chào sàn. Trước đó, đợt IPO của doanh nghiệp này đã huy động thành công 1.257 tỷ đồng từ 809 nhà đầu tư. Nguồn vốn mới sẽ được dùng để mở rộng quy mô với 3 trang trại heo và 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tăng vốn đón đầu vận hội mới

Sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang chèo lái Vietjet Air trong giai đoạn tăng tốc của ngành hàng không và du lịch, đặc biệt khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp đi vào vận hành.

Vietjet hiện đang triển khai phương án phát hành 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 20%), qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính cho các kế hoạch mở rộng đội bay và mạng lưới đường bay quốc tế.

Nhóm Tài chính - Tiêu dùng: Đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục

Ở lĩnh vực tiêu dùng, Masan Group (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 93.500- 98.000 tỷ đồng (tăng 15-20%), lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng 7-17%, đạt mốc 7.250-7.900 tỷ đồng.

Trong khi đó, "tân tỷ phú" Ngô Chí Dũng (tài sản 1,1 tỷ USD) đang đặt mục tiêu đầy tham vọng cho VPBank (VPB). Nhà băng này phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành cán mốc lợi nhuận trên 40.000 tỷ đồng (cụ thể là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%). Động lực tăng trưởng đến từ ngân hàng mẹ (tăng 30%), VPBankS - OPES (tăng 40%) và sự hồi phục mạnh mẽ của FE Credit (lợi nhuận gấp đôi năm trước).

Cùng ngành ngân hàng, Techcombank (TCB) của tỷ phú Hồ Hùng Anh tiếp tục kiên định với chiến lược củng cố bộ đệm vốn và thanh khoản theo chuẩn Basel III, sẵn sàng cho mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với hạn mức 12% của năm 2025.