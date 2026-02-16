Thế giới rộn ràng chào đón Tết Bính Ngọ

Người dân cầu nguyện tại một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan trước thềm năm mới vào ngày 16/2 (Ảnh: Reuters).

Các nghệ sĩ trình diễn một tiết mục mang ý nghĩa may mắn trong màn múa lân tại sân bay Jewel Changi ở Singapore vào ngày 16/2 (Ảnh: Reuters).

Người dân xếp hàng cầu nguyện tại chùa Đông Long vào đêm trước Giao thừa Tết Bính Ngọ tại Bình Đông, Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Một người đàn ông chụp ảnh cùng đội múa lân tại một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Một người đi bộ ngang qua những đồ trang trí nhân dịp Tết Bính Ngọ ở trung tâm thành phố Saint Petersburg, Nga vào ngày 15/2 (Ảnh: Reuters).

Các thành viên của nhóm múa lân Shining Star đang luyện tập để chuẩn bị cho lễ đón Tết Nguyên đán sắp tới tại Kolkata, Ấn Độ vào ngày 15/2 (Ảnh: Reuters).

Người dân tập trung trong buổi lễ đón chào Tết Nguyên đán tại Liverpool, Anh (Ảnh: Reuters).

Người dân tương tác với một nghệ sĩ trên ván nước tại trung tâm mua sắm Senayan Park tại Jakarta, Indonesia (Ảnh: Reuters).

Trang trí đón Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Một người đàn ông chụp ảnh "tự sướng" với đồ trang trí Tết Nguyên đán tại một cửa hàng ở Kuala Lumpur, Malaysia (Ảnh: Reuters).

Nhóm em nhỏ mặc trang phục chào đón Tết Nguyên đán tại Dublin, Ireland (Ảnh: Reuters).

Người dân tham dự hội chợ Tết Nguyên đán tại Hong Kong (Ảnh: AFP).

Màn biểu diễn "pháo hoa" bằng sắt nóng chảy trong một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Thiếu nữ chụp ảnh với hoa đào tại Hà Nội, Việt Nam (Ảnh: AFP).